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    首頁　>　生活

    食蟹獴落難被犬欺 赫見民眾神救援

    落難遭犬欺的食蟹獴幸運獲救，就地稍作休息立刻鑽進草叢逃生。（記者陳賢義翻攝）

    落難遭犬欺的食蟹獴幸運獲救，就地稍作休息立刻鑽進草叢逃生。（記者陳賢義翻攝）

    2020/10/26 15:15

    〔記者陳賢義／台東報導〕1隻保育野動食蟹獴誤入平地，遭3隻黑色大土狍前後夾攻，赫見男子神救援，大聲喝斥狗群，人犬對峙數秒鐘，毛小孩不敵戰敗離去，全身癱軟無力起身的食蟹獴幸運獲救，就地休息數分鐘，元氣稍恢復立刻鑽進草叢逃生。

    踏出便利商店門口準備上車離去，排灣族人小潘忽然聽到從十五公尺外的樹叢裡傳來陣陣急促的犬隻狂吠聲和不明動物受驚嚇的威嚇聲，頓時感到那裡一定正在上演一場攸關生死的戰鬥，趕緊衝到現場發現有3隻黑色大土狗正在圍攻1隻食蟹獴。

    小潘說，其中一隻狗老大狠狠咬住食蟹獴軀幹用力地左甩右甩，食蟹獴用盡全身力氣反擊卻無法脫身，發出陣陣哀號慘叫，他立刻大聲喝斥狗老大「小白！你在幹什麼？快點放開牠！」狗老人狠瞪數秒後終於鬆口，他也再次出聲喝斥「不要再咬牠，走開！」，3隻大黑狗很識相地跑走了。

    小潘說，被攻擊的食蟹獴全身癱軟在地，胸部劇烈起伏快速張口呼吸卻無力起身，休息幾分鐘後才緩緩向前爬行鑽進草叢離去，他對著隱沒在草叢裡的食蟹獴喃喃說道「這裡很危險，以後不要再來了，願你平安回家。」，食蟹獴是珍貴稀有的保育類野生動物，排灣語叫tjalavavuy。

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