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    關廠工人連線臥軌10人挨罰興訟 北高行發回更審

    2013年關廠工人連線臥軌，其中10人後來分別挨罰6千元；10人不服興訟，一審雖獲勝訴免罰，但二審以一審判決理由有違誤，廢棄發回更審。（資料照）

    2013年關廠工人連線臥軌，其中10人後來分別挨罰6千元；10人不服興訟，一審雖獲勝訴免罰，但二審以一審判決理由有違誤，廢棄發回更審。（資料照）

    2020/10/26 15:30

    〔記者溫于德／台北報導〕300多名全國關廠工人連線成員，不滿勞委會提出關廠勞工貸款案解決方案，7年前買月台票進入台北火車站第三月台臥軌，幸未發生意外。交通部後來對其中10人開罰各6千元，10人抗罰勝訴；交通部不服上訴，台北高等行政法院二審認定台北地院一審判決理由有違誤，廢棄發回更審。

    逾20年前東菱電子、聯福製衣、福昌紡織等工人，因雇主倒閉積欠勞工大筆資遣費及退休金，勞委會從就業安定基金撥款貸款，借貸戶共1105戶，當時勞工認為是「代位求償」，但勞委會認定是貸款，向勞工提告追償，引發關廠工人2013年2月5日晚間8時許臥軌激烈抗爭。

    鐵路警察局後來將其中10人移送法辦，台北地檢署2015年3月處分10人不起訴。鐵警局後來再依違反鐵路法規定，函請交通部裁處；交通部2017年9月26日以10人從台北車站跳下月台佔據軌道、阻礙列車進站，已違反鐵路法，個別裁處罰鍰6千元。

    10人不服，提起行政訴訟。北院一審認定交通部未審酌10人行為具備象徵性言論價值，便分別裁處最高額罰鍰6千元，有裁量怠惰情事，去年9月撤銷原罰鍰處分，意即10人免受罰。

    後來換交通部不服，上訴北高行二審；合議庭認為，10人行為即便具備象徵性言論價值，實質上卻已逾越言論自由應保障的範圍，故交通部對10人分別裁罰6千元並未違反比例原則，又一審認定交通部有裁量怠惰情事，並未依職權調查。

    合議庭也說，北院一審雖認定跳軌事件造成北車延誤41班列車，全部列車共延誤1301分，影響旅客1萬多人次等，且10人中有4人在月台仍有其他民眾候車時，作出跳軌、跨軌、臥軌行為，可見4人行為造成公眾立即危險並破壞安寧秩序，卻未予論述，故有判決不備理由的違誤，因此廢棄原判決，發回更審。

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