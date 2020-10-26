率先試辦校園食材三章一Q，中市使用率竟低於全國比，還六都倒數第二。（記者蘇孟娟攝）

2020/10/26 15:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕行政院農委會2017年起推行學童午餐優先選用在地生產可追溯性食材的「三章一Q」政策，市議員林德宇指出，台中市曾是全台第一批試辦縣市，但三章一Q食材的使用率低於全台使用率，更是六都倒數第二，22縣市排第16名，要求市府加強推動，提升使用率。

市議員林德宇今日在議會質詢中指出，農委會為照顧國中小學童的飲食健康，發放每人每餐3.5元補助，鼓勵學校午餐選用具有「CAS台灣優良農產品標章」、「產銷履歷農產品標章（TAP）」、「有機農產品標章」、「農產生產追溯QR Code」等四種標章或標示的食材，也就是有「三章一Q」的食材。

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林德宇指出，但台中市曾是全台第一批試辦此政策的6縣市之一，但三章一Q食材的使用率一直未有顯著提升，台中市今年截至目前為止的校園三章一Q食材使用率為53.66%，低於全台的60.46%使用率，在六都是倒數第二，其中兩年前使用率低於台中的新北市及桃園市，今年已分別成長至65.39%及63.51%，新竹市更是已突破9成使用率，台中市顯然還有許多努力空間。

教育局長楊振昇表示，台中市目前有285所學校、24家廠商提出農委會獎勵金的申請；也坦承台中市的使用率確實稍微落後。

林德宇指出，台中市目前學校午餐一餐的餐費約落在40-45元左右，在全台各縣市中並不算低，再加上農委會提供的每人每餐3.5元補助，明年更會加碼補助至每人每餐6元，以及市府本身每人每餐5元的補助，應有足夠經費採購三章一Q食材。

他說，教育部長潘文忠在立院答詢時表示此政策的推行成果取決於地方政府的態度；目前新北市及台南市都成立食材供應中心，桃園市則跟農會合作，成立有機蔬菜截切加工廠，這些都是地方政府為了提供在地優質食材給學童所做的努力；要求市府也應提出具體積極措施，來持續提升三章一Q食材的使用率。

楊振昇指出，未來會再檢討加強。

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