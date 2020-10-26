做客已10幾天！ 新埔山區20餘隻高蹺鴴停留水田

來台越冬的高蹺鴴紅色的細腿猶如踩高蹺般，體態修長且黑白分明，很好辨識。（記者黃美珠攝）

2020/10/26 14:45

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔鎮巨埔里近日出現嬌客！20多隻像是踩著高蹺的「高蹺鴴」南飛跑來避冬，由於牠們一般過境都是停留在台灣西部沿海，很少會飛入山區，因此近日現蹤新埔，替地方帶來了新驚喜。

這批高蹺鴴到新埔「做客」已約有10幾天，牠們停留期間的覓食區，就是當地90歲的前任老里長曾國渠和弟弟曾國銘的水田。

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曾國渠說，這樣的景象並不是年年都看得到，但也間歇出現有3、5年之久。牠們如果有來訪，大約都是在10月底、11月初現身，停留約1、2個月就會離開。新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛說，真的很難得在台灣的內陸山區看到高蹺鴴！一般牠們過境都是待在西部沿海地區。

高蹺鴴紅色的腿細且長，好像踩了紅色的高蹺一樣，修長的身形通體黑白分明，很容易辨識，也因腿長，所以可以在深水區涉水覓食，動作看起來很是優雅。

高蹺鴴喜歡成群活動，常見於沿海淺水跟淡水沼澤地區，但在湖泊、沼澤、魚塘、蝦池以及河流平緩水面的開闊處也能看到牠們的身影，平時喜歡棲息在靠近水的草地農田等地。牠們分布在歐洲、印度、中國、東南亞、北非、澳大利亞、夏威夷、以及美加等地，會到台灣、廣東以及香港等地過冬。

曾國渠說，只要天氣好的清晨，太陽一露臉就可以看到高蹺鴴齊聚在田裡吃「早午餐」，還能跟原來的白鷺鷥和平相處，觀察這種以前他不曾見過的鳥類，已成了他收冬後閒散生活的新樂趣。

來台越冬的高蹺鴴紅色的細腿猶如踩高蹺般，體態修長且黑白分明，很好辨識。（記者黃美珠攝）

新竹縣巨埔里前任老里長曾國渠兄弟的水田，近日出現20幾隻過境避冬的高蹺鴴。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔鎮90歲的前任巨埔里老里長曾國渠提到身旁水田內的高蹺鴴就樂不可支。（記者黃美珠攝）

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