中市2020電競嘉年華辦不辦？ 運動局︰12月中旬舉辦

中市議員林祈烽（右）和施志昌（左）在市議會質疑市府是否重視電競運動。（記者蘇金鳳攝）

2020/10/26 14:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕電競運動已成為年輕人喜愛的項目，市議員林祈烽和施志昌今天在市議會提出質疑，市府說重視電競運動，但在市府查了今年所有的電競競賽，非常受歡迎的「2020電競嘉年華活動」竟無列入，且在運動局工作報告中，對電競嘉年華只有86字看不到具體規劃，根本是「惜字如金」，要求提出更好的規劃。

運動局局長李昱叡表示，電競運動是未來的趨勢，2020電競嘉年華活動會舉辦，活動時間訂在12月18至20日，行銷和作業期程正在緊密討論，因考量防疫關係，技術上會包含虛擬線上、現場活動，市府會多花一點時間來加強宣傳；未來會和高中及大專院校合作，推動電競比賽相關活動和學程。

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林祈烽表示，市府去年9月舉辦的台中電競嘉年華活動，吸引超過3萬人次來參加，還找來全球首支全女子英雄聯盟的職業戰隊來和台灣的職業戰隊對戰，獲得許多好評。

林祈烽今天在市議會表示，他查了台中市今年舉辦過的2020六都電競爭霸賽、2020明台盃的電競手遊大賽等，下個月北區國民運動中心要登場的電競社群全國派對，但就是沒有2020電競嘉年華，「到底辦不辦？」

林祈烽說，市府若要辦2020年電競嘉年華活動，但很多電競迷都在問他，現在都已經10月底了，會來得及辦嗎？

林祈烽表示，電競產業是一項前景看好的運動產業，國內目前也有多支職業電競隊伍，其相關比賽如「英雄聯盟」，甚至也列入國內運動彩券的投注項目之一。林祈烽質疑，電競運動現已列為運動彩券職業比賽投注的項目之一，但市府卻不是很重視，運動局也不了解，如何把台中打造成電競友善城市？

林祈烽對此詢問李昱叡知不知道有這件事？李表示沒有掌握到，不清楚。林祈烽批評，關心年輕人、重視電競運動不是光用嘴巴講講而已，要有計畫、要有行動。

林祈烽表示，一個已經發展成職業聯盟賽事的電競運動，還列入運彩投注項目的運動競技比賽，市府主管機關的態度卻是輕描淡寫、敷衍了事，台中還想打造成「電競友善城市」？還想發展ACG動畫、漫畫及遊戲產業？這會成為一場大笑話！

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