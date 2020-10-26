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    偏鄉孩子接觸藝文不易 市議員要求在偏鄉裝設VR縮短城鄉差距

    市議員施志昌（右）、林祈烽（左）指偏鄉孩子接觸藝文不易，成本高又不方便，要求在偏鄉裝設VR縮短城鄉差距。（記者蘇金鳳攝）

    市議員施志昌（右）、林祈烽（左）指偏鄉孩子接觸藝文不易，成本高又不方便，要求在偏鄉裝設VR縮短城鄉差距。（記者蘇金鳳攝）

    2020/10/26 13:48

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕文化藝術資源多集中在市區，偏鄉孩子若要接觸相當困難，且成本高，市議員施志昌、林祈烽今天在市議會質詢表示，VR虛擬實際的技術愈來愈成熟，教育局應該透過購置VR裝置，讓學生可以從學校接觸到各式各樣的藝術文化展覽與活動，讓偏鄉的孩子不必為了接近藝文要大費周章。

    文化局表示，將會持續爭取經費，優先在藝文資源較缺乏的地區設置VR、AR設備；教育局表示，台中市設有8座科技及自造教育中心，均衡分置於山海屯城各區，各中心均可配合鄰近服務區的國中及國小申請，到校辦理科技研習活動，並可提供AR、VR設備供學校師生使用，有助於縮短城鄉差距

    施志昌表示，教育部108課綱美感教育中，有一項「藝術涵養與美感素養」核心內涵，但美感教育是一種多元的人文教育，需要從生活上扎根，也需要孩子時常接觸，美感薰陶才有機會實現。

    施志昌強調，像市區的孩子離科博館、美術館、歌劇院近，隨時看展不是問題，但對於偏鄉的孩子來說，不管是藝文場所、展覽或是活動，比起市區都是少之又少，偏鄉的孩子要接觸到這些，像海線孩子就要花更多時間花更多的金錢才能接觸到。

    施志昌指出，現在台灣5G發展走得相當前面，VR的也愈來愈成熟，他建議可以透過VR虛擬實境讓學生能夠去體驗與感受，像好市多、24小時的家樂福都有ＶＲ，讓民眾可在線上如同親臨現場採購商品。

    施志昌指出，現在文化局的場館如台中文學館、纖維博物館與部分圖書館都有VR裝置的體驗，此外也有巡迴的VR體驗，他希望文化能夠在更多場館與展覽上增設VR體驗。

    施志昌希望教育局能於偏鄉的學校先行購置VR裝置，讓偏鄉的學生的可「無距離」的觀看相關文化藝術的展覽活動，用科技縮短城鄉差距！

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