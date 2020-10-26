為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    前朝「台中學」到了新市府就停止出版？ 文化局︰彙整中

    市議員李天生（右二）、周永鴻（左二）、賴佳微（右一）、江肇國（左一）在市議會表示，擔心台中學不再受重視。（記者蘇金鳳攝）

    市議員李天生（右二）、周永鴻（左二）、賴佳微（右一）、江肇國（左一）在市議會表示，擔心台中學不再受重視。（記者蘇金鳳攝）

    2020/10/26 13:50

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕前市長林佳龍任內推動「台中學」，市議員李天生表示，林任內已連續編印出版3輯叢書計16冊主題專書，但現今改朝換代，盧市府團隊卻未放棄推動，他都等了2年，至今都沒有看到出任何刊物，「不會是因為前期所推就不出版了吧」。

    文化局長張大春則表示，台中學是台中的特色文化，絕不會如此停止出刊，目前已有出媽祖及鐵路繪本，將再會彙整，明年推出。

    市議員李天生、周永鴻、賴佳微、江肇國今天在市議會指出，前市長林佳龍推「台中學」，出版的3輯叢書，包括第二市場、台中火車站、林獻堂、天外天劇場、中央書局等，這些出版品紀錄台中的發展軌跡，傳承台中的歷史文化，內容淺顯易懂，同時透過「台中學」帶來城市認同、行銷台中，獲得不錯評價。

    李天生表示，４年來還出刊繪本《甜蜜家族總動員-大南蔗苗養成所的前世今生》、《南路鷹飛高高-大甲鐵砧山與灰面鵟鷹》等，幫助讀者更加認識台中。

    李天生批，改朝換代之後，市府沒有繼續出刊台中學叢書，他等了2年，一直看不到文化局有任何出版，盧市府團隊是否不再重視「台中學」？他感慨，相對於林市府團隊的出版記錄，盧市府團隊顯得冷漠輕視，讓不少文化界人士及市民朋友感到失望。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南北雙港檔案特展呈現珍貴原件 林佳龍：期待成立交通博物館
    2020/10/22 15:08

    南北雙港檔案特展呈現珍貴原件 林佳龍：期待成立交通博物館
    高鐵建設重宜蘭輕屏東？ 林佳龍︰6小時生活圈全台受益
    2020/10/19 18:26

    高鐵建設重宜蘭輕屏東？ 林佳龍︰6小時生活圈全台受益

    秋冬保養之道 血液循環是關鍵
    武漢肺炎》防疫！ 跨校選修「優遊台中學」課程停辦
    2020/04/07 17:55

    武漢肺炎》防疫！ 跨校選修「優遊台中學」課程停辦
    優遊台中學跨校選修課 新學期把台中國家歌劇院變教室
    2020/03/15 19:13

    優遊台中學跨校選修課 新學期把台中國家歌劇院變教室
    林佳龍定案多項建設遭盧市府變更延宕 綠營：漠視施政延續
    2019/10/18 14:44

    林佳龍定案多項建設遭盧市府變更延宕 綠營：漠視施政延續
    因應新課綱 中市「優遊台中學」正夯
    2019/09/12 19:52

    因應新課綱 中市「優遊台中學」正夯
    生活今日熱門
    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」
    2020/10/25 21:00

    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」 影片

    中天換照聽證會9:30登場 蔡衍明是否出席受矚目
    2020/10/26 07:29

    中天換照聽證會9:30登場 蔡衍明是否出席受矚目

    金車集團飲料cp值高嗎？ PTT網友讚爆「伯朗咖啡紅到歐洲」
    2020/10/25 16:24

    金車集團飲料cp值高嗎？ PTT網友讚爆「伯朗咖啡紅到歐洲」

    民眾質疑中市老人健保補助網站無法查詢 社會局︰流量太大
    2020/10/25 15:13

    民眾質疑中市老人健保補助網站無法查詢 社會局︰流量太大

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播