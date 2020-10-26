前朝「台中學」到了新市府就停止出版？ 文化局︰彙整中

市議員李天生（右二）、周永鴻（左二）、賴佳微（右一）、江肇國（左一）在市議會表示，擔心台中學不再受重視。（記者蘇金鳳攝）

2020/10/26 13:50

〔記者蘇金鳳／台中報導〕前市長林佳龍任內推動「台中學」，市議員李天生表示，林任內已連續編印出版3輯叢書計16冊主題專書，但現今改朝換代，盧市府團隊卻未放棄推動，他都等了2年，至今都沒有看到出任何刊物，「不會是因為前期所推就不出版了吧」。

文化局長張大春則表示，台中學是台中的特色文化，絕不會如此停止出刊，目前已有出媽祖及鐵路繪本，將再會彙整，明年推出。

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市議員李天生、周永鴻、賴佳微、江肇國今天在市議會指出，前市長林佳龍推「台中學」，出版的3輯叢書，包括第二市場、台中火車站、林獻堂、天外天劇場、中央書局等，這些出版品紀錄台中的發展軌跡，傳承台中的歷史文化，內容淺顯易懂，同時透過「台中學」帶來城市認同、行銷台中，獲得不錯評價。

李天生表示，４年來還出刊繪本《甜蜜家族總動員-大南蔗苗養成所的前世今生》、《南路鷹飛高高-大甲鐵砧山與灰面鵟鷹》等，幫助讀者更加認識台中。

李天生批，改朝換代之後，市府沒有繼續出刊台中學叢書，他等了2年，一直看不到文化局有任何出版，盧市府團隊是否不再重視「台中學」？他感慨，相對於林市府團隊的出版記錄，盧市府團隊顯得冷漠輕視，讓不少文化界人士及市民朋友感到失望。

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