國1銜接台南交流道標示 高公局急改回行政區名

國1台南市境內交流道出口預告標誌調整示意圖。（高公局提供）

2020/10/26 11:28

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台南縣市升格為直轄市後，當地民眾反映，國道1號銜接台南市交流道出口預告標誌顯示的永康、大灣及台南交流道都在台南市境內，容易造成混淆。高公局規劃將以交流道銜接路街名作為標示，永康、大灣及台南交流道標示為「中正北路、復興路、中山路」，卻引起地方強烈反彈，立委林俊憲更批評，「台南有19條中山路，到底是在講哪一條？」高公局今回應，考量當地習慣，將以行政區名作為標示。

立委林俊憲在臉書指出，高公局把原本國道1號指標上的永康、大灣以及台南3個交流指標改為，中正北路、中山路、復興路，並對外宣稱是為避免混淆，然而整個大台南就有19條中山路，痛批越改越模糊，引起當地用路人非常大的不滿，且根本未徵詢地方意見，完全忽視地方用路人長期的用路習慣。連交通部長林佳龍也在林俊憲臉書貼文留言，「身為台南女婿也是一頭霧水！」

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高工局表示，上週國道1號南市境內交流道出口預告標誌陸續更新為路街名標示後，當地民眾普遍反映原地名標示較為清楚。考量民眾多習慣地名呈現方式，該局在與地方溝通上將再虛心檢討，回復原區名標誌。

高公局表示，台南縣市升格為直轄市後，確實永康、大灣及台南交流道均位在台南市區，因此高公局預計依交流道所通往之行政區名，將原出口預告標誌標示「台南」地名調整為「台南北區」或「台南東區」。至於相關「台南」的地名方向指示標誌，也將維持或配合調整為「仁德」等具代表性區名，避免原直行右出之情形。

高公局表示，台南市境內交流道出口預告標誌內容，將配合台南市區名進行調整，至造成民眾混淆的路街名標示方式，將俟未來需要時再處理，未來的指示標誌內容擬定，也會在加強與在地溝通後，才會拍板及施作。

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