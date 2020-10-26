台南3條重要交通要道 路平經費有著落

民進黨立委林宜瑾今會同營建署長吳欣修，到台南會勘3條重要道路，並爭取前瞻2.0經費進行道路改善工程。（記者萬于甄攝）

2020/10/26 11:16

〔記者萬于甄／台南報導〕民進黨立委林宜瑾今早會同營建署長吳欣修南下，會勘台南3條重要交通要道，包含永康永大路、新市富強路及市管西拉雅大道等，爭取前瞻2.0經費，進行道路改善工程，其中，新市富強路、西拉雅大道是來往南科的重要聯外通道，林宜瑾也要求營建署經費務必盡快到位。

林宜瑾指出，會勘的3條道路改善經費相當龐大，永大路預估總經費約2900萬、新市富強路約1500萬、西拉雅大道更需要5700萬，而這些道路也是居民上下班生活的重要道路，以往因道路破損，導致路面遇雨容易積水，對交通安全有一定的危險性，因此有改善的必要。

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其中，全長約4.5公里的西拉雅大道，因市管路段長期以來崎嶇不平，讓用路人開車彷彿像在開船，上上下下更如跳曼波，也讓用路人抱怨連連，新市區公所今年7月提報改善計畫爭取前瞻建設經費，營建署今也特前往會勘。

林宜瑾強調，爭取前瞻2.0道路工程，就是要讓居民「有感」，希望營建署盡快將經費審核到位，並盡速完工，給居民一條安穩的回家路。營建署長吳欣修則承諾，會盡力協助地方建設，若經費到位，也會力求盡速完工。

此外，針對近期國道一號台南市境內交流道出口預告標誌更新為路街名標示，遭地方反彈，普遍認為路標越改越混亂，對此，林宜瑾也說，已將市民的反映告知交通部，後續也會要求交通部回覆原本的標示，交流道出口標誌若連在地人都搞不清楚，何況是外地遊客。

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