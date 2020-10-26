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    相守一甲子的幸福！ 超酷夫妻檔退休直接環遊世界

    鍾肇光與黎素美結婚滿61年仍相當恩愛。（圖由市府提供）

    鍾肇光與黎素美結婚滿61年仍相當恩愛。（圖由市府提供）

    2020/10/26 10:01

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府舉辦「109年度擁抱一甲子 鑽石婚表揚活動」，祝賀61對結縭超過60年的夫妻，其中86歲的鍾肇光先生，從銀行工作退休後四處旅行，最後乾脆直接拿出百萬退休金，帶著太太黎素美環遊世界，從寒冷的南北極到熱帶的亞馬遜河原始部落，一起牽手看遍美麗風景，成為人生中最無形卻珍貴的回憶。

    86歲的鍾肇光與、83歲的黎素美今年結婚滿61年，當年由婆婆託人說媒而相識、結婚，黎素美跟婆婆一樣都是合格助產護理師，鍾肇光則任職台灣企銀。育有4女1男的夫妻，每年都還是會利用工作空檔出國旅遊，退休後更直接利用百萬退休金，報名旅行團環遊世界60天。

    「他很喜歡旅遊，我不喜歡！我是跟他走的！」黎素美開玩笑地說，其實鍾肇光對她很好，而且出去玩總是很開心、不會吵架，兩人也以身作則成為5個孩子的榜樣。鍾肇光則認為，雖然退休金用於買房可增值，但帶著另一半走遍世界各地，才是最有價值的回憶。印象最深刻的是花費10天航程去了南極看企鵝、還去南美洲看亞馬遜河及世界最寬的伊瓜蘇大瀑布，走訪30餘個國家的回憶、一張張的照片，都是他們幸福的見證。

    90歲的彭輕煙與86歲的彭陳滿，是經同事介紹認識，今年結婚滿62年，一起在建築業創業、打拚，是彼此事業與家庭上最佳助手。彭輕煙說他「等了30年，終於抱得美人歸」；彭陳滿則說，年輕時包容先生的急性子、年老後換她被捧在手心裡呵護，先生不論走到哪都會主動牽著她。

    彭陳滿回憶有次開刀完返家，彭輕煙早在門口守候，並親手燉煮3餐、無時無刻悉心照顧她。家人也說，兩夫妻最喜歡一起合唱日本歌曲，這樣歡樂的氛圍也影響了整個家庭，5名子女都住在附近，家人間互相關心、照顧，時常心有靈犀分享同個美食，或聊天聊到笑聲不斷。

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