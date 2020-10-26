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    美萊豬立院今天再戰 3位前現任農委會主委現身公聽會

    陳吉仲說明政策比照日本，提昇國產競爭力，清楚標示，要有相關科學證據和國際標準，開放法律依據，完全遵照2012年7月25日食安法就有通過決議，授權行政主管機關訂定萊克多巴胺容許量。（記者羅沛德攝）

    陳吉仲說明政策比照日本，提昇國產競爭力，清楚標示，要有相關科學證據和國際標準，開放法律依據，完全遵照2012年7月25日食安法就有通過決議，授權行政主管機關訂定萊克多巴胺容許量。（記者羅沛德攝）

    2020/10/26 09:36

    〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院今天舉行國內禁用萊克多巴胺、國外牛豬不在此限的行政命令審查公聽會，前任主委陳保基、林享能和現任主委陳吉仲皆出席，陳吉仲強調，明訂國內禁止製造販賣萊克多巴胺。

    立法院第10屆第2會期經濟、社會福利及衛生環境、外交及國防、財政及文化 5委員會今天舉行審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」公聽會

    因應美萊豬明年即將開放進口，農委會日前修正101年9月7日農防字第1011473960號公告，並自明年1月1日生效，公告內容為「乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列。」

    陳吉仲說明，這個政策比照日本，提昇國產競爭力，清楚標示，要有相關科學證據和國際標準，開放法律依據，完全遵照2012年7月25日食安法就有通過決議，授權行政主管機關訂定萊克多巴胺容許量，當時預告期兩個禮拜。

    陳吉仲指出，動物用藥安全容許量由中央主管機關會商相關機關訂定，所以農委會依此修正公告，相較於2012年針對牛肉的公告，這次更明寫是萊克多巴胺，國內強調不得使用、製造、販賣等等。

    針對開放萊克多巴胺豬肉對於國內產業可能影響，陳吉仲表示，去年豬日進口約8.4萬公噸，加拿大占了第一名44%，美國進口比例逐年下跌，去年約占13.1%，而且使用萊克多巴胺和不使用萊劑的美國豬肉，每公斤78元和78.9元，兩者相差不到台幣一塊錢，不會造成國內衝擊影響。

    陳吉仲指出，今年所有進口商食品業者知道明年要做清楚標示，今年進口量4.5萬公噸比去年同期少33％，進口豬肉主要作為加工，最後要標示產地來源國，很多食品大廠反而希望使用國產豬肉，清楚標示後，國產豬肉會更具有競爭力。

    陳吉仲說明，2012年美國6到8成豬農使用萊劑，2020年只剩下2成，台灣豬肉還能增加出口，8月底截止生鮮豬肉和加工品出口已經超過2300公噸，比去年同期增加40%，今年年底前會超過3000公噸，透過出口有效調整養豬產銷，就能反映拍賣市場合理價格。

    陳吉仲指出，目前核准登記於豬隻使用萊劑的國家共27國，101個國家訂有豬肉含萊克多巴胺安全容許量或依照一般進口檢驗規定辦理，例如日本沒有藥證，但是有訂定安全容許量。

    陳吉仲以日本為例說明開放萊劑美豬，美豬進口量不一定會特別提高，他說，日本2015年開放萊克多巴胺進口，美國進口豬肉包含內臟，反而從29.5萬公噸下降到2019年的26.5萬公噸，比例從33%下降到27%，日本人推估每人每年美豬消費量是2.2公斤。

    前農委會主委林享能（左1）、陳保基（右1）。（記者羅沛德攝）

    前農委會主委林享能（左1）、陳保基（右1）。（記者羅沛德攝）

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