萬聖節活動活絡商圈 大甲「芋頭尬南瓜」變裝派對登場！

經發局聯合大甲觀光商圈舉辦「芋頭尬南瓜、作伙來參加－大甲觀光商圈Halloween變裝派對」。（經發局提供）

2020/10/25 23:23

〔記者歐素美／台中報導〕慶祝萬聖節！台中市經發局聯手各商圈推出系列萬聖節活動，大甲觀光商圈以南瓜為主題，今天下午舉行「芋頭尬南瓜、作伙來參加－大甲觀光商圈Halloween變裝派對」，吸引30個隊伍變裝打扮踩街遊行「拚獎金」！

「芋頭尬南瓜」大甲觀光商圈Halloween變裝派對，今天下午在大甲區鎮瀾宮週邊商圈熱鬧登場。大甲觀光商圈主委許慈芸指出，大甲盛產芋頭，因萬聖節即將到來，特地舉辦「芋頭尬南瓜Halloween變裝派對」活動，大甲有三寶「媽祖、酥餅及藺草」，未來還將持續舉辦重要節慶活動，吸引遊客到大甲消費。

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今日的活動共吸引30組隊伍競爭「南瓜王」寶座，參賽者除可獲得150元商圈購物金及限量環保杯提袋外，比賽優勝隊伍還可獲得1000元至3000元不等獎金，結果由來自苗栗竹南的陳鉑霖，抱走第1名。

除了變裝比賽評選外，現場還有精采街頭魔術、雜技表演及踩街遊行。民眾今天到大甲觀光商圈指定店家消費滿額，還能獲得摸彩券，大獎包括空氣清淨機、黑鑽爐、鬆餅機等。

經發局表示，希望在與商圈組織聯手努力下，未來年年均能辦理特色行銷活動，促進當地商業發展，今年萬聖節系列活動，也是中部地區最大的萬聖節系列活動。除了已舉行的大里中興商圈及東海藝術街商圈外，萬聖節當天在美術園道商圈還有「搗蛋童樂趣 搞怪Halloween」活動，隔天在精明一街商圈則有「2020南瓜節大遊行」，為系列活動畫下句點。

各商圈配合萬聖節變裝活動，並分別祭出高額獎金或獎品，吸引民眾參與，其中以美術園道商圈的「搗蛋童樂趣 搞怪Halloween」獎金最高，頭獎達5萬元，邀請民眾萬聖節一起相約到台中搗蛋趣。

「芋頭尬南瓜、作伙來參加－大甲觀光商圈Halloween變裝派對」25日舉行，參與民眾變裝打扮踩街遊行「拚獎金」！（經發局提供）

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