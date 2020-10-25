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    窩後殿39年 北斗奠安宮5「國寶媽祖」歸位正宮

    北斗奠安宮歷經39年，再將5尊年代超過300年的軟身媽祖迎回正殿供奉，並掛上聖號金牌，讓信眾瞻仰聖容膜拜。（記者陳冠備攝）

    北斗奠安宮歷經39年，再將5尊年代超過300年的軟身媽祖迎回正殿供奉，並掛上聖號金牌，讓信眾瞻仰聖容膜拜。（記者陳冠備攝）

    2020/10/25 20:22

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮信仰中心奠安宮，300年前建廟之初供奉5尊軟身媽祖，1981年蓋建新廟時，該5尊媽祖卻被移至後殿，信徒因此減少膜拜機會，信眾認為，猶如正宮被打入後宮冷落，希望復祀正殿，經過多次籌劃，奠安宮今（25）日終於選在媽祖得道日，將媽祖們重新迎回正殿祀奉。奠安宮表示，這5尊軟身媽祖年代久遠，稱得上國寶媽祖，這次回到正殿讓信眾瞻仰聖容膜拜，極具意義。

    創建於清朝年間的奠安宮，曾多次至福建湄州請回7尊軟身媽祖神像，包括開基媽祖老大媽，但後來有2尊神像因信徒請回家中祀奉，至今已不知下落，1981年奠安宮以興建新廟為由，將其5尊軟身媽祖供奉後殿，1983年奠安宮舊廟被選為三級古蹟，信眾以為能迎回開基媽祖，結果1988年舊廟仍被拆除到台灣民俗村，新廟整建至2003年完工，廟方已雕刻新神尊安火入坐，信眾心願再度落空。

    奠安宮近年透過明道大學媽祖文化學院的規劃協助，決定將暫奉後殿39年的5尊軟身媽祖迎回新廟正殿，今日利用九九重陽節，媽祖得道日舉行「北斗奠安宮五尊清代軟身媽祖復祀正殿大典」，也為尊崇歷史意義，擇選聖號為湄洲東螺老大媽、老二媽、老三媽、老五媽、老六媽，彰化縣長王惠美、奠安宮主委陳在等人與會，現場親移5尊軟身媽祖入正殿，並掛上聖號金牌。

    陳在表示，軟身媽祖依人體關節比例塑造，全身皆可活動，內衣、外衣一應俱全，身著刺繡龍袍，足繫三寸金蓮，細膩非常，地方信眾因此視奠安宮五尊清代軟身媽祖為國寶文物。

    王惠美表示，北斗奠安宮前身為東螺天后宮，是南彰化建廟最早的媽祖廟之一;廟內的5尊清代軟身媽祖是彰化縣的傳世國寶，也是台灣媽祖信仰史中極具價值的文物。

    「終於歸位！」北斗鎮民表示，這5尊軟身媽祖年代久遠，名副其實的正宮，卻因新舊派因素移至後殿，但921大震後殿損壞，又迫遷移殿內他處，神像因而有遭損壞，還一度送往湄州祖廟修復，如今開基媽祖等軟身媽祖重回正殿，讓信眾得以瞻仰歷代媽祖聖容膜拜，更具意義。

    北斗奠安宮開基媽祖老大媽，睽違39年回到正殿安火入座。（記者陳冠備攝）

    北斗奠安宮開基媽祖老大媽，睽違39年回到正殿安火入座。（記者陳冠備攝）

    奠安宮5尊軟身媽祖依人體關節比例塑造，全身皆可活動，內衣、外衣一應俱全，身著刺繡龍袍，足繫三寸金蓮，細膩非常，被地方信眾視為國寶文物。（記者陳冠備攝）

    奠安宮5尊軟身媽祖依人體關節比例塑造，全身皆可活動，內衣、外衣一應俱全，身著刺繡龍袍，足繫三寸金蓮，細膩非常，被地方信眾視為國寶文物。（記者陳冠備攝）

    北斗奠安宮舉行「北斗奠安宮五尊清代軟身媽祖復祀正殿大典」，彰化縣長王惠美（右4）、奠安宮主委陳在（右3）等人與會，一起親移5尊軟身媽祖入正殿。（記者陳冠備攝）

    北斗奠安宮舉行「北斗奠安宮五尊清代軟身媽祖復祀正殿大典」，彰化縣長王惠美（右4）、奠安宮主委陳在（右3）等人與會，一起親移5尊軟身媽祖入正殿。（記者陳冠備攝）

    北斗奠安宮東螺開基媽祖老大媽，祀奉年代超過350年，是南彰化歷史最悠久媽祖神像之一。（記者陳冠備攝）

    北斗奠安宮東螺開基媽祖老大媽，祀奉年代超過350年，是南彰化歷史最悠久媽祖神像之一。（記者陳冠備攝）

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