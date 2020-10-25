歡度重陽不僅敬老、愛老 桃療心理師建議多陪伴長者

桃療臨床心理師鍾秀華認為，鼓勵長者積極社會參與，樂活學習，可調節情緒、相互支持、減少孤獨感。（記者陳恩惠翻攝）

2020/10/25 22:31

［記者陳恩惠／桃園報導］農曆9月初9是亞洲特有的「九九重陽」傳統節日，社會各界或機關團體近月來，透過登高、健走、辦理敬老崇孝、祝賀百歲人瑞等活動，來關懷年長族群的身心健康及社會狀態，衛生福利部桃園療養院高年精神科臨床心理師鍾秀華表示，但在歡樂節慶的氣氛背後，卻仍有不少老人生活在孤獨或不安的陰暗角落，需要大家持續的關懷與鼓勵，建議年輕人及家屬能多關心、陪伴家裡的長者。

鍾秀華說，由多年的高齡服務經驗裡發現，許多長者展現無限的潛能，並沒有倚老賣老的傳統刻板印象，反而因願意多元學習，注重生活保健、持續地社會參與，使得長者逐漸開啟生命的第二春。

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她認為，重陽節不應只是個慶祝日，在進入高齡社會後，如何能成功老化、樂活慢活，是每個人都該學習的一種生活進行式，年輕世代也可以與長者一起關注生理、心理及社會這三個層面。

在生理層面方面，長者應均衡營養、固定時間運動、接觸適量陽光，架構規律的生活習慣，並注意環境安全，留意身體訊息，維持健康及身體機能運作；心理層面方面，認識負面情緒的身心訊號，例如疲累、身體病痛會帶動負面情緒，負面情緒會陷入鑽牛角尖，並惡化負向身心感受，建議透過休閒活動、腹式呼吸、正念觀呼吸來放鬆筋骨、調節情緒。

在社會層面方面，多練習表達愛和關心的正向情感，學習接納和不批判的方式互動，多參與社會活動，以建立支持網絡、減少孤獨感；她也建議年輕世代除了多陪伴家中長輩聚餐、聊天外，每年規劃1至2次家族旅遊，讓長輩對生活有所目標與期待，共創一個長者成功老化的環境。

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