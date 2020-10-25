為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    歡度重陽不僅敬老、愛老 桃療心理師建議多陪伴長者

    桃療臨床心理師鍾秀華認為，鼓勵長者積極社會參與，樂活學習，可調節情緒、相互支持、減少孤獨感。（記者陳恩惠翻攝）

    桃療臨床心理師鍾秀華認為，鼓勵長者積極社會參與，樂活學習，可調節情緒、相互支持、減少孤獨感。（記者陳恩惠翻攝）

    2020/10/25 22:31

    ［記者陳恩惠／桃園報導］農曆9月初9是亞洲特有的「九九重陽」傳統節日，社會各界或機關團體近月來，透過登高、健走、辦理敬老崇孝、祝賀百歲人瑞等活動，來關懷年長族群的身心健康及社會狀態，衛生福利部桃園療養院高年精神科臨床心理師鍾秀華表示，但在歡樂節慶的氣氛背後，卻仍有不少老人生活在孤獨或不安的陰暗角落，需要大家持續的關懷與鼓勵，建議年輕人及家屬能多關心、陪伴家裡的長者。

    鍾秀華說，由多年的高齡服務經驗裡發現，許多長者展現無限的潛能，並沒有倚老賣老的傳統刻板印象，反而因願意多元學習，注重生活保健、持續地社會參與，使得長者逐漸開啟生命的第二春。

    她認為，重陽節不應只是個慶祝日，在進入高齡社會後，如何能成功老化、樂活慢活，是每個人都該學習的一種生活進行式，年輕世代也可以與長者一起關注生理、心理及社會這三個層面。

    在生理層面方面，長者應均衡營養、固定時間運動、接觸適量陽光，架構規律的生活習慣，並注意環境安全，留意身體訊息，維持健康及身體機能運作；心理層面方面，認識負面情緒的身心訊號，例如疲累、身體病痛會帶動負面情緒，負面情緒會陷入鑽牛角尖，並惡化負向身心感受，建議透過休閒活動、腹式呼吸、正念觀呼吸來放鬆筋骨、調節情緒。

    在社會層面方面，多練習表達愛和關心的正向情感，學習接納和不批判的方式互動，多參與社會活動，以建立支持網絡、減少孤獨感；她也建議年輕世代除了多陪伴家中長輩聚餐、聊天外，每年規劃1至2次家族旅遊，讓長輩對生活有所目標與期待，共創一個長者成功老化的環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    省300萬公帑》人瑞重陽禮 總統府將與衛福部聯名致贈
    2017/06/19 06:00

    省300萬公帑》人瑞重陽禮 總統府將與衛福部聯名致贈
    財政緊縮 不再「錦上添花」
    2017/06/19 06:00

    財政緊縮 不再「錦上添花」

    林口2房超搶手 立軒天善熱銷8成
    集集慶重陽 年輕鎮長與社區阿嬤對唱
    2016/10/08 18:13

    集集慶重陽 年輕鎮長與社區阿嬤對唱
    重陽洗腳報親恩 男子憶雙親淚流滿面
    2016/10/08 17:54

    重陽洗腳報親恩 男子憶雙親淚流滿面

    消費旺季 投資正當時
    鶯歌創意敬老餐會 千位長輩笑嗨嗨
    2016/10/06 21:10

    鶯歌創意敬老餐會 千位長輩笑嗨嗨
    生活今日熱門
    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」
    2020/10/25 21:00

    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」 影片

    談社會議題的參與 林薇：很多事習慣﻿了但不代表應是如此﻿
    2020/10/25 00:02

    談社會議題的參與 林薇：很多事習慣﻿了但不代表應是如此﻿

    推廣鐵道觀光！台鐵改造「4極點車站」吸客
    2020/10/25 00:05

    推廣鐵道觀光！台鐵改造「4極點車站」吸客

    爭議逾16年 仲裁結果出爐 台東縣府6.29億買回「美麗灣」
    2020/10/25 05:30

    爭議逾16年 仲裁結果出爐 台東縣府6.29億買回「美麗灣」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播