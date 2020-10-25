澎湖美食券發放完畢 後疫情時代秋冬國旅市場仍熱門

澎湖二萬份美食券，僅十一天就發送完畢。（記者劉禹慶攝）

2020/10/25 19:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年後疫情時代國旅首選的離島澎湖，歷經觀光爆棚的盛況後，進入秋冬澎湖縣政府推廣美食假期旅遊，向中央爭取1000萬元發放2萬份美食券，自10月15日起開始對非澎湖籍遊客發放，今日就發放完畢，顯示秋冬國旅市場仍熱門。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年秋冬推出「戀戀海味澎湖美食假期」系列活動，除了10月到12月精彩的主題活動以外，並搭配發行美食券，針對非澎湖籍遊客持兩晚以上住宿證明、機（船）票和身份證件即可兌領每人500元美食券，一人限領一次，遊客趨之若騖。

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由於今年台灣受疫情影響，民眾無法出國旅遊，帶動國旅市場蓬勃發展，澎湖成為國旅首選，連進入旺季的澎湖仍然遊客雲集，此次美食券僅用了11天便全數告罄，證明國旅「瘋」澎湖仍再延燒。澎湖縣政府也呼籲戀戀海味美食假期依然有許多好康活動，遊客可以來澎湖尋找故事菜店家，消費享用故事菜就可以拉霸換好禮，也可以在菊島好食光美食護照店家集章，集滿五個章可以參加抽獎，獎項有機票、五星級飯店住宿券、伴手禮品等，多種優惠，就在澎湖。

同時提醒已經兌領美食券的遊客，美食券使用期限到今年11月30日，逾期不予受理，請遊客注意使用期限，同時美食券僅限於活動合作店家使用，遊客可以透過「戀戀海味澎湖美食假期」官網查詢美食券合作店家名單，店家門口亦有張貼活動公告貼紙可供辨識，更多活動訊息歡迎參考澎湖Travel粉絲專頁。

美食券最後一位幸運兒出爐，第二萬位領取者。（澎湖縣政府旅遊處提供）

澎湖縣政府秋冬美食假期，發行的美食券發放完畢。（記者劉禹慶攝）

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