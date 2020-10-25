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    教師法通過後 中市議員批市府無任何措施

    市議員林祈烽批市府在教師法通過後無任何措施。（記者蘇金鳳翻攝）

    市議員林祈烽批市府在教師法通過後無任何措施。（記者蘇金鳳翻攝）

    2020/10/25 20:14

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕「教師法」於去年修法通過後，行政院於今年6月30日施行。市議員林祈烽表示，至今都沒看到市府有任何的規劃措施或方案，他要求教育局要儘速擬訂公布計畫，因事關校園霸凌與不適任教師問題處理，並與教師輔導諮商有很大的因果關係，教育局一定要趕快規劃配合的措施。

    教育局表示，國教署將自明年開始，補助各縣市教育主管機關辦理教師諮商輔導支持服務，教育局正積極辦理中市「教師輔導支持體系設立辦法」法定程序，並配合國教署110年計畫期程申請補助經費，促進教師情緒管理及擴大諮商範圍。

    林祈烽指出，「教師法」已開始施行，為協助處理疑似教學不力或不能勝任工作教師案件，增訂主管機關應成立教師專業審查委員會及其組成規定，教育部已訂有教師專業審查委員會之組成及運作辦法，各縣市政府也要整合來輔導教師的諮商工作，在老師工作壓力大，甚至已有身心困援壓力的時候，能給老師適當的諮詢和協助。

    林祈烽說，國教署已把相關經費撥到市政府，但目前都沒看到市府或教育局對這個方案有任何的規劃，市府的期程和規劃到底是什麼？要求市府趕快規劃配合的措施。

    教育局表示，市府已設有員工協助方案，協助市府教職員相關的諮商服務；而教育部國民及學前教育署也於今年9月7日訂定「補助地方政府辦理教師諮商輔導支持服務要點」，規劃從110年起補助各縣市主管機關辦理教師諮商輔導支持服務，依台中市教師規模，補助最高上限50萬元。

    教育局預定年底前完成教師輔導支持體系設立辦法法定程序，並積極於110年申請國教署補助，後續將結合市府員工協助方案，擴大教師心理諮商輔導支持服務，促進教師身心健康及情緒管理。

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