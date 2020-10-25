為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    這週氣溫先回暖再下降！一張圖秒懂未來7日天氣二部曲

    2020/10/25 19:36
    氣象局指出，未來一週氣溫先略微回暖，再往下降低。（資料照）

    氣象局指出，未來一週氣溫先略微回暖，再往下降低。（資料照）

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣近期局部地區低溫跌破20度，中央氣象局今（25日）製圖說明未來1週天氣，週一（25日）至週三（27日）東北季風減弱，各地白天氣溫略顯回升，週四（28日）東北風增強，溫度再度下降，來一週全國夜間、清晨低溫介於25度至18度。

    臉書粉絲專頁「報天氣-中央氣象局」指出，週一至週三東北季風減弱，各地天氣大致穩定，僅東半部、北海岸及北部山區偶有短暫雨，留意週三東半部水氣稍增多，降雨機率會略為提高，該段期間全台白天高溫介於31度至19度，夜間、清晨低溫介於25至20度，南部較為溫暖，北部、離島地區氣溫偏涼。

    離島金門、馬祖、澎湖本週最高溫26度，最低溫18度。（圖取自氣象局）

    離島金門、馬祖、澎湖本週最高溫26度，最低溫18度。（圖取自氣象局）

    氣象局指出，週四東北風增強，北台灣天氣轉涼，週五一整天至週六清晨感受最為明顯；桃園以北、東半部地區水氣增加有短暫雨，週六水氣就會較為減少，中南部地區則受東北風影響小，仍為多雲到晴的天氣，該段期間全台白天高溫介於30度至22度，夜間、清晨低溫介於18度至24度。

    氣象局表示，週日東北季風減弱，氣溫會稍回升，水氣也更進一步減少，僅東半部地區，大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣，當天全國最高溫30度，最低溫19度。

    氣象局表示提到，第18號颱風莫拉菲未來將持續偏西，通過菲律賓群島後往越南方向移動，由於其行經路徑緯度偏南，對台灣無直接影響。提醒民眾天氣已逐漸進入深秋，即便無冷空氣影響，各地早晚都偏涼，早出晚歸請多帶一件外套備用，避免著涼。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    出門小心！11縣市陸上強風特報
    2020/10/24 22:45

    出門小心！11縣市陸上強風特報
    週日好天氣！早晚溫度低 沿海離島注意強風
    2020/10/24 21:15

    週日好天氣！早晚溫度低 沿海離島注意強風

    林口2房超搶手 立軒天善熱銷8成
    北東雨勢持續到週四 週五起轉乾降溫
    2020/10/21 22:00

    北東雨勢持續到週四 週五起轉乾降溫
    週一北部、宜蘭防豪大雨 沿海、大台北留意強陣風
    2020/10/18 20:10

    週一北部、宜蘭防豪大雨 沿海、大台北留意強陣風

    消費旺季 投資正當時
    連假首日好天氣！北東偶有小雨 留意日夜溫差
    2020/10/08 21:59

    連假首日好天氣！北東偶有小雨 留意日夜溫差
    生活今日熱門
    他疑惑「飯倒進小火鍋煮」竟遭2店員怒瞪！內行網友揭原因
    2020/10/24 21:42

    他疑惑「飯倒進小火鍋煮」竟遭2店員怒瞪！內行網友揭原因

    週日好天氣！早晚溫度低 沿海離島注意強風
    2020/10/24 21:15

    週日好天氣！早晚溫度低 沿海離島注意強風

    鑽石婚、金婚、模範父母 台南北門區1次發出去
    2020/10/24 22:21

    鑽石婚、金婚、模範父母 台南北門區1次發出去

    「柿」界首創！整顆柿子填入烏龍茶冰淇淋 番路鄉獨家美味
    2020/10/24 21:35

    「柿」界首創！整顆柿子填入烏龍茶冰淇淋 番路鄉獨家美味

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播