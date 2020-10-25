這週氣溫先回暖再下降！一張圖秒懂未來7日天氣二部曲

2020/10/25 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕台灣近期局部地區低溫跌破20度，中央氣象局今（25日）製圖說明未來1週天氣，週一（25日）至週三（27日）東北季風減弱，各地白天氣溫略顯回升，週四（28日）東北風增強，溫度再度下降，來一週全國夜間、清晨低溫介於25度至18度。

臉書粉絲專頁「報天氣-中央氣象局」指出，週一至週三東北季風減弱，各地天氣大致穩定，僅東半部、北海岸及北部山區偶有短暫雨，留意週三東半部水氣稍增多，降雨機率會略為提高，該段期間全台白天高溫介於31度至19度，夜間、清晨低溫介於25至20度，南部較為溫暖，北部、離島地區氣溫偏涼。

氣象局指出，週四東北風增強，北台灣天氣轉涼，週五一整天至週六清晨感受最為明顯；桃園以北、東半部地區水氣增加有短暫雨，週六水氣就會較為減少，中南部地區則受東北風影響小，仍為多雲到晴的天氣，該段期間全台白天高溫介於30度至22度，夜間、清晨低溫介於18度至24度。

氣象局表示，週日東北季風減弱，氣溫會稍回升，水氣也更進一步減少，僅東半部地區，大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣，當天全國最高溫30度，最低溫19度。

氣象局表示提到，第18號颱風莫拉菲未來將持續偏西，通過菲律賓群島後往越南方向移動，由於其行經路徑緯度偏南，對台灣無直接影響。提醒民眾天氣已逐漸進入深秋，即便無冷空氣影響，各地早晚都偏涼，早出晚歸請多帶一件外套備用，避免著涼。

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