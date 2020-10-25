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    陽光普照！中南部上看32度 好天氣直到週二

    明日僅東半部地區及大台北山區有零星降雨，其餘各地區都是陽光和煦的穩定天氣。（資料照）

    明日僅東半部地區及大台北山區有零星降雨，其餘各地區都是陽光和煦的穩定天氣。（資料照）

    2020/10/25 20:50

    〔即時新聞／綜合報導〕明（26）日天氣與今天類似，除東半部地區與北部山區有機會降雨外，其餘地區大多為好天氣；位於菲律賓周邊的第18號颱風「莫拉菲」，目前對台灣無直接影響，預計要到下禮拜三才會為台灣帶來降雨。

    中央氣象局預報，明天各地都是陽光和煦的穩定天氣，僅東半部地區及大台北山區偶有零星雨；海邊風力依然強勁，中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門容易有8至9級強陣風，民眾在進行海邊活動或海上作業時請注意自身安全。

    第17號輕度颱風「沙德爾」，今天下午2點位於鵝鑾鼻西南西方1410公里的海面上，向西轉西南西移動，很快會登陸越南，對台灣天氣已無影響；而今年第18號輕度颱風「莫拉菲」，下午2點位於鵝鑾鼻南南東方1070公里之海面上，向西移動穿越呂宋島南方群島後會進入南海，屆時有可能為台灣帶來一些水氣。

    天氣風險公司指出，預估目前天氣型態會持續到下週二，降雨量都偏少，但下週三、四後，台灣受到莫拉菲颱風帶來水氣的影響，北部、東半部的雲量增加，有降雨機會，到了下週五之後又回到偏乾的東北風型態。中南部則是持續的穩定天氣。

    溫度方面，清晨低溫21至24度間，白天桃園以北及東北部地區高溫25至27度，花東28度左右，新竹以南29至32度，中南部地區日夜溫差偏大。

    紫外線方面，明天各地均為中量級至高量級。

    根據環保署空氣品質預報資訊：明日竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中南部地區位於下風處，污染物較易累積，且午後受光化作用影響，須留意臭氧濃度上升；北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部空品區及離島地區為「普通」等級，午後中部近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    第17號颱風「沙德爾」對台灣天氣已無影響。而第18號輕度颱風「莫拉菲」，預判在穿越菲律賓後會進入南海，屆時有可能為台灣帶來一些水氣。（圖擷取自中央氣象局）

    第17號颱風「沙德爾」對台灣天氣已無影響。而第18號輕度颱風「莫拉菲」，預判在穿越菲律賓後會進入南海，屆時有可能為台灣帶來一些水氣。（圖擷取自中央氣象局）

    溫度方面，白天桃園以北及東北部地區高溫25至27度，花東28度左右，新竹以南29至32度，各地清晨低溫約21至24度。（圖擷取自中央氣象局）

    溫度方面，白天桃園以北及東北部地區高溫25至27度，花東28度左右，新竹以南29至32度，各地清晨低溫約21至24度。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，明天各地均為中量級至高量級。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，明天各地均為中量級至高量級。（圖擷取自中央氣象局）

    空氣品質方面，明天東半部、竹苗以北為綠色為「良好」等級，黃色為「普通」等級，橘色為「提醒」等級。（圖擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，明天東半部、竹苗以北為綠色為「良好」等級，黃色為「普通」等級，橘色為「提醒」等級。（圖擷取自空氣品質監測網）

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