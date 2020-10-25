年久失修舊廠房鐵皮如「血滴子」 鄰居皮皮剉

和隆的廠房老舊，鐵皮圍籬已經有多處破口，如圖正是其迎風面處的破損，風勢強勁、角度配合，隨時都可能被「撕開」掉落。（記者黃美珠攝）

2020/10/25 17:40

〔記者黃美珠／湖口報導〕踏出家門就要提防會不會有「血滴子」從天而降劈下！？新竹縣湖口鄉湖南村有40戶居民，近年每逢颱風或東北季風狂颳就有前述恐慌。他們跟一家年久失修的老鐵皮廠房為鄰，4、5層樓高的鐵皮外籬破口處處，風一灌就幾乎能輕易撕開，已多次颳落威脅民宅庭院或巷道。昨天下午廠方搶拆不慎，害整個社區停電，居民明（26）日一早將隨村長陳昌源陳情，要求業者盡責管理，不要引發公共危險。

這場無預警、只限前述社區「獨享」的停電意外，把居民們近7、8年受的委屈和憤怒給激爆了，縣議員陳栢維、鄉長林志華趕忙到場安撫。陳栢維當場聯繫縣府環保、工務等相關單位，竟發現統統都非主管機關，他只好通知警方到場維安，就怕真的釀出意外，未來他會要求縣府釐清權責，對業者做好約束、甚至裁罰，也讓鄉親有明確的申訴管道。

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這家廠房名為和隆興業（股）公司的大型陶板磁磚製造廠，是國內某知名衛浴設備品牌轉投資的關係企業，在當地約有38年，近2年停產，跟前述社區僅一巷之隔，目前含守衛在內仍有12名員工。

陳姓業者代表說，廠房已老舊，但廠內尚有資財未淨空，所以需要目前的廠房兼做圍籬，暫不能拆，但考慮前述問題，已建議公司把目前廠房外層的鐵皮由「上往下」拆掉10公尺，以減少潛在危險。

他說，對居民們的反映從沒有不聞不問，上週東北季風轉強，他們獲悉鄉親擔心，就排定明天起先拆除局部明顯已搖搖欲墜的鐵皮。

沒想到昨天中午提早發生狀況，下午4點已進場搶拆，只是施工時不慎，有片已拆下的鐵皮砸中了一旁電線導致停電，他們也立刻聯繫台電到場幫忙善後。

至於過去零星發生過的鐵皮掉落社區事件，他們從不避責，但卻沒有人說過有車子被刮。而居民所謂的噪音、粉塵污染，他們都曾各自花1、200萬來更新設備或移除廢料做了改善。

居民謝先生說，這7、8年來，他的花圃和車子都受害過，和隆的作法就是派出移工撿回鐵皮就沒有下文。沒有道歉、沒有賠償、什麼都沒有。晚上睡覺還要飽受隨風不斷撞擊的鐵皮噪音騷擾，這些業者都沒有任何聞問。

村長陳昌源說，和隆的代表老是以「先來後到」的論調，強調他們蓋廠在先才有社區，但這跟廠房沒有維護管理好，可能造成公共危險事件根本是兩碼子事！

為了徹底解決居民居不安的問題，他今天已發動其他各鄰鄰長一起聲援13鄰的鄉親，計畫明天早上將集體送交陳情書給業者，要求業者要徹底面對解決。

和隆的廠房老舊，鐵皮圍籬已經有多處破口，如圖正是其迎風面處的破損，風勢強勁、角度配合，隨時都可能被「撕開」掉落。（記者黃美珠攝）

和隆日前施工搶拆搖搖欲墜的鐵皮，卻不慎讓其中1片砸中電線造成社區停電。（記者黃美珠攝）

台電人員趕抵斷電後取下掛在電線上的鐵皮。（記者黃美珠攝）

新竹縣議員陳栢維（右起依序往左）、湖口鄉長林志華、湖南村長陳昌源獲悉受害社區停電，立刻趕到場安撫鄉親，也要求工廠出面處理。（記者黃美珠攝）

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