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    全國首件長照BOT在基隆 11/4辦招商說明會

    基隆市立仁愛之家轉型為長照福利服務園區，預計11月4日在基隆長榮桂冠酒店舉行BOT招商說明會。（記者林欣漢攝）

    基隆市立仁愛之家轉型為長照福利服務園區，預計11月4日在基隆長榮桂冠酒店舉行BOT招商說明會。（記者林欣漢攝）

    2020/10/25 16:14

    〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市老年人口每年以3千人速度成長，全市27家老人及身心障礙機構1千多個床位幾乎滿床，市府規劃將市立仁愛之家轉型為長照福利服務園區，擴大長照服務能量，預計11月4日下午2點30分，在基隆長榮桂冠酒店舉行BOT招商說明會，若能順利推動，將成為全國首例。

    市府指出，基隆仁愛之家於1973年落成，除了養護大樓，其餘房舍多老舊且經評估耐震能力不足，無法滿足政策需求，規劃仁愛之家轉型為長照福利服務園區，並向財政部申請計畫，採全區BOT方式將既有老舊房舍重建。

    根據規劃，長照福利服務園區開發面積3.7公頃，整個促參案投資規模約11.7億元，委託經營年限50年，廠商依促參流程完成招標後，預計2026年底開始營運。

    未來營運廠商至少要提供600床24小時住宿床位，以及日照中心、關懷據點、失智團屋、老人學堂、銀髮俱樂部等社區式服務，從安養、長照到家庭社區多層級連續性照護模式，讓基隆的長輩得到全面的照顧。

    基隆市社會處老人福利科長蔡惠貞表示，基隆老年人口已達6萬3千餘人，公、私立養護中心一床難求，還得向外縣市45家機構簽約，目前有214人「寄養」在外，多了這600床，不但在外地的市民都可回來，還可以協助解決雙北等鄰近縣市的需求。

    市府預計11月4日下午2點30分，在基隆長榮桂冠酒店舉行BOT招商說明會，邀請國內具備「社會福利或長照機構」、「醫療機構經驗」經驗及「壽險投資業者」等潛在投資廠商與會意見交流。

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