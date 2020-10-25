見證愛情！15對新人今在阿里山神木下結婚

排灣族女孩與捷克男孩，於工作時相識相戀，在阿里山神木下見證共度一生。（觀光局提供）

2020/10/25 16:09

〔記者林曉雲／台北報導〕交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今天於阿里山香林神木平台盛大舉行第14屆「阿里山神木下婚禮」，今年參與的15對新人來自於全台各地，新人們都與阿里山淵源深厚，有的在阿里山第一次約會、有決定在阿里山落地生根、有在阿里山求婚、有的熱愛阿里山大自然等，「緣」來都在阿里山開始，故選在獨一無二的阿里山神木下繼續彼此一生旅程。

其中一對新人是排灣族女孩與捷克男孩，於工作時相識相戀，選擇在阿里山見證共度一生；另有2對銀婚（結婚38年、31年）夫妻，結婚38年的銀婚夫妻，太太與最愛爬山的先生今選在神木下「再次見證愛情」別具意義；結婚31年的銀婚爸媽與今年剛結婚的女兒和女婿相約參與，兩代新人神木下傳承幸福；也有去年參加星光下婚禮，推薦姐姐和妹妹參加今年神木下婚禮，姐妹們都在阿里山的見證下牽手；還有阿里山鄒族咖啡王子與太太咖啡香伴相持，在香林神木下共同誓約。

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觀光局國民旅遊組組長莊靜真表示，迄今累計200餘對海內外新人在阿里山見證愛情。阿里山管理處為新人準備2日深度遊程，第1日幸福手作團茶，體驗原民特色的鄒族婚禮，並留下特色婚拍紀念；第2日於神木下婚禮，在親友祝福下宣讀愛情誓言、交換愛的信物，且有阿里山森林系浪漫婚拍，另有滿滿新人好禮如來吉手作音樂盒、特色團茶、阿里山咖啡與甜在心紅茶，另有長期合作店家加碼的好禮（山木島、黑豆桑、火車餅等）規劃豐富的結婚賀禮。

今年參與的15對新人都與阿里山淵源深厚。（觀光局提供）

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