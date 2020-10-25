為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北退休師隔違建套房專租弱勢 危害公安市府強拆

    新北市三重區1名退休教師將公寓隔成多間套房、雅房，專門租給弱勢者及年長者，遭市府強制拆除。（工務局提供）

    新北市三重區1名退休教師將公寓隔成多間套房、雅房，專門租給弱勢者及年長者，遭市府強制拆除。（工務局提供）

    2020/10/25 15:19

    ［記者賴筱桐／新北報導］新北市三重區1名退休教師當起不良房東，將同一條巷道頭尾2棟公寓分別隔成多間套房、雅房，專門出租給年長者或弱勢族群，經社會局協助安置房客後，新北市政府違章建築拆除大隊於10月22日進場強制拆除，以維護居住安全。

    違建拆除大隊表示，這處位於三重區正義北路244巷內的違建，屋主擁有2棟建築物，經市府公安聯合稽查小組勘查後發現，內部多以木板等易燃材料隔成套房及雅房，出租給年長者及弱勢團體居住，謀取不法利益，且環境髒亂惡臭，有影響公安及治安之虞，經社會局提報至市府公安會議，決議強制拆除，並由社會局及社福單位協助安置居民。

    拆除大隊指出，10月22日起進場執行拆除的違建，合法部分只有2層，屋主再加蓋2層，頂樓3、4層都是違建，房東得知建物將遭強拆，先將1樓出入口加設鐵門，阻撓拆除作業，拆除大隊只得在建築物外側搭建施工鷹架，方便進出違建內部執行拆除，加上違建2層樓緊鄰隔壁鄰房，增加拆除作業難度。

    另外，該名屋主在同一條巷道另一端也有一處3層樓建築物，整棟都是違建，待目前頂樓加蓋2層違建拆除完畢後，再拆除另一處整棟違建，估計2棟違建物約在年底前拆除完畢。

    新北市政府違章建築拆除大隊10月22日進場執行三重區正義北路違建拆除作業。（工務局提供）

    新北市政府違章建築拆除大隊10月22日進場執行三重區正義北路違建拆除作業。（工務局提供）

    新北市三重區正義北路的違建套房、雅房有危害公安之虞，遭市府強制拆除。（工務局提供）

    新北市三重區正義北路的違建套房、雅房有危害公安之虞，遭市府強制拆除。（工務局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由追新聞》施壓？不甩拆除鐵腕 違建年增萬件大爆量
    2020/10/22 11:00

    自由追新聞》施壓？不甩拆除鐵腕 違建年增萬件大爆量
    永久屋居民陳抗 禮納里違建戶李金龍：外界模糊了焦點
    2020/10/14 17:54

    永久屋居民陳抗 禮納里違建戶李金龍：外界模糊了焦點

    林口2房超搶手 立軒天善熱銷8成
    新北首波違建強拆收費 市庫可入帳85萬元
    2020/10/11 10:34

    新北首波違建強拆收費 市庫可入帳85萬元
    永和違建拆了又蓋！屋主稱不知誰蓋的 市府今強制拆除
    2020/09/15 18:02

    永和違建拆了又蓋！屋主稱不知誰蓋的 市府今強制拆除

    大師跨刀 軒尼詩X.O 150週年限量登場
    新北5大類公安違建 今起收取強制拆除費用
    2020/08/19 16:13

    新北5大類公安違建 今起收取強制拆除費用
    生活今日熱門
    台大橄欖球隊慶75週年 老中青3代下場揮灑汗水
    2020/10/24 16:33

    台大橄欖球隊慶75週年 老中青3代下場揮灑汗水 影片

    全台肉燥飯PK網投台南第一 黃偉哲：溫體豬製作才能凸顯口感
    2020/10/24 16:28

    全台肉燥飯PK網投台南第一 黃偉哲：溫體豬製作才能凸顯口感

    大顯獅威！泰山獅王爭霸 基隆長興呂師父5連霸
    2020/10/24 17:13

    大顯獅威！泰山獅王爭霸 基隆長興呂師父5連霸

    台東離島綠島、蘭嶼航線明天正常行駛
    2020/10/24 16:40

    台東離島綠島、蘭嶼航線明天正常行駛

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播