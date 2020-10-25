新北退休師隔違建套房專租弱勢 危害公安市府強拆

新北市三重區1名退休教師將公寓隔成多間套房、雅房，專門租給弱勢者及年長者，遭市府強制拆除。（工務局提供）

2020/10/25 15:19

［記者賴筱桐／新北報導］新北市三重區1名退休教師當起不良房東，將同一條巷道頭尾2棟公寓分別隔成多間套房、雅房，專門出租給年長者或弱勢族群，經社會局協助安置房客後，新北市政府違章建築拆除大隊於10月22日進場強制拆除，以維護居住安全。

違建拆除大隊表示，這處位於三重區正義北路244巷內的違建，屋主擁有2棟建築物，經市府公安聯合稽查小組勘查後發現，內部多以木板等易燃材料隔成套房及雅房，出租給年長者及弱勢團體居住，謀取不法利益，且環境髒亂惡臭，有影響公安及治安之虞，經社會局提報至市府公安會議，決議強制拆除，並由社會局及社福單位協助安置居民。

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拆除大隊指出，10月22日起進場執行拆除的違建，合法部分只有2層，屋主再加蓋2層，頂樓3、4層都是違建，房東得知建物將遭強拆，先將1樓出入口加設鐵門，阻撓拆除作業，拆除大隊只得在建築物外側搭建施工鷹架，方便進出違建內部執行拆除，加上違建2層樓緊鄰隔壁鄰房，增加拆除作業難度。

另外，該名屋主在同一條巷道另一端也有一處3層樓建築物，整棟都是違建，待目前頂樓加蓋2層違建拆除完畢後，再拆除另一處整棟違建，估計2棟違建物約在年底前拆除完畢。

新北市政府違章建築拆除大隊10月22日進場執行三重區正義北路違建拆除作業。（工務局提供）

新北市三重區正義北路的違建套房、雅房有危害公安之虞，遭市府強制拆除。（工務局提供）

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