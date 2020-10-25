六龜老街風華再現 「池田屋」、「洪稇源商號」修復重開張

1929年日人池田兵太郎所開設的「池田屋旅舍」，為六龜老街百年歷史建築。（記者蘇福男攝）

2020/10/25 15:02

〔記者蘇福男／高雄報導〕位於高雄六龜老街的百年建築「池田屋」、「洪稇源商號」，曾經風華一時，後因物換星移逐漸沒落，高雄市政府向中央爭取經費再造六龜之心，兩棟老屋採原樣修復完成，今天上午由市長陳其邁主持剪綵開張，再現六龜老街昔日風華。

六龜老街在日治採樟及國民政府推動林業政策時期繁華一時，老街上有旅社、理髮店和戲院，其中，池田屋旅舍為1929年日人池田兵太郎所開設，專門招待日警，日本戰敗後，池田屋曾經營酒家，1961年由高雄客運買下設站，目前仍保留客運售票亭及候車站的樣貌，是六龜人的共同回憶。

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在池田屋對街的洪稇源商號，則是旗山人洪見濤於1921年所經營的原住民山地農品交易所，商號位於華南街與新民街道轉角，外觀具傳統建築騎樓形式，L形配置、紅色板瓦厝頂、一層樓建築，早期六龜因地處偏遠，取材不易，房屋多以茅草、木材搭建而成，洪稇源是日治時期六龜少見的磚造建築。

創建屋主洪見濤曾任警察和第一任六龜庄長，其兄長洪見萬為蕃薯寮街（旗山舊名）著名實業家，最早由製糖起家，經營和洋日用品雜貨店及磚窯廠，其所經營的新聯發商號，在當時的蕃薯寮廳是知名的雜貨商。

陳其邁表示，市府自2017年起爭取營建署「前瞻計畫－城鎮之心」經費，營造六龜老街，讓六龜曾經的繁華盛世，藉由老街重現，展現百年山城魅力，歡迎全國民眾一同漫遊六龜，悠遊百年山城。

六龜區公所指出，六龜之心再造計畫第一期工程完成後，已針對兩棟老屋進行招商準備工作，預計年底前招商營運，六龜觀光藝文季10月31日、11月1日還有兩場。

高雄市長陳其邁在修復完成的池田屋留影。（記者蘇福男攝）

高雄市長陳其邁在池田屋擺pose賣萌。（記者蘇福男攝）

洪稇源商號是日治時期六龜少見的磚造建築。（記者蘇福男攝）

「洪稇源商號」日治時期樣貌。（記者蘇福男翻攝）

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