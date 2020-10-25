陸戰隊退伍弟兄出錢出力 揪團助偏鄉小學粉刷牆面

海軍陸戰隊雲嘉南聯盟工程組弟兄利用假日，組隊幫忙瑞峰國小粉刷牆面和陽台。（記者蔡文居翻攝）

2020/10/25 13:58

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市南化區瑞峰國小2樓陽台和牆面老舊，苦無經費粉刷，台南市鹿耳社區獲悉，結合海軍陸戰隊雲嘉南聯盟工程組的退伍弟兄，出錢出力，一連2天進駐深處山區的瑞峰國小，協助學校粉刷陽台和牆面，前後共有19名人力加入幫忙，今天中午終於大功告成，整個校園也煥然一新。

鹿耳社區理事長蔡登進表示，早在3年前，他與陸戰隊雲嘉南聯盟的退伍弟兄就曾協助瑞峰國小粉刷圍牆，並贈送學校14名學生每人一部腳踏車。

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他說，後來，鹿耳社區舉辦鄭成功登陸活動時，莊校長也前來社區幫忙，因此當得知瑞峰國小有需要幫忙時，社區便與海軍陸戰隊雲嘉南聯盟的退伍弟兄發起募款及徵求志工，大家有錢出錢有力出力，購置油漆等粉刷材料組隊前往幫忙，並推舉本身是油漆工程行負責人的成員黃瑞星擔任這次公益活動負責人。

他們昨天（24日）組隊前往瑞峰國小施作，一直粉刷到晚上才休息用餐，晚上便露營夜宿在學校。今天一早持續進行粉刷，一直到中午左右，花了將近2天的時間，學校2樓偌大的陽台和牆面粉工程已全數完工。校長也感謝不已。

蔡登進說，無論城市或是偏鄉，只要需要陸戰隊協力的，無論現役與退役陸戰隊弟兄，一定使命必達，完成任務。

海軍陸戰隊雲嘉南聯盟工程組弟兄出錢出力，協助瑞峰國小粉刷牆面和陽台。（記者蔡文居翻攝）

瑞峰國小陽台和牆面完成粉刷，整個校園也煥然一新。（記者蔡文居翻攝）

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