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    民進黨推同志遊行宣傳影片 25位黨公職相挺

    民進黨立委范雲現身同志遊行影片。（取自臉書）

    民進黨立委范雲現身同志遊行影片。（取自臉書）

    2020/10/25 13:18

    〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨將以中央黨部的名義，組隊參與第18屆台灣同志遊行。繼日前民進黨青年部推出首遊族影片，號召第一次參加同志遊行的年輕人和民進黨一起遊行後。民進黨網路社群中心於今推出「民主挺同志 18 make your own choice」宣傳影片，串聯25位民進黨黨公職，開箱自己的彩虹小物、相挺平權，並在最後邀請支持者於10月31日台灣同志遊行當天加入民進黨的遊行隊伍，一起挺同志。

    民進黨發言人顏若芳表示，影片中8位立委包含：蘇巧慧、范雲、洪申翰、林楚茵、賴品妤、吳思瑤、何志偉、高嘉瑜，都拿出各自收藏的彩虹小物，並獻上祝福。此外，影片中還有17位民進黨籍的台北市議員，包含：王閔生、吳沛憶、王世堅、許淑華、張茂楠、洪健益、周威佑、劉耀仁、李建昌、阮昭雄、梁文傑、林世宗、許家蓓、簡舒培、陳慈慧、陳怡君以及鍾佩玲，帶著自己收藏的彩虹小物入鏡，展現台北市民進黨議員團結相挺同志遊行的心意。

    影片中，也藏有2個彩蛋，分別是民進黨副秘書長林飛帆，及新境界基金會副執行長吳怡農，一起號召支持者在31日這天，一同站出來，加入民進黨的隊伍。

    顏若芳指出，「釋字748號解釋施行法」已通過超過1年，民進黨在同志權益的道路上依然繼續努力，期盼更多人加入平權行列。影片藉由多位民進黨黨公職分享自己的彩虹小物，讓代表同志驕傲及平等的彩虹意象貫穿整支影片，表現出民進黨對於性別友善的支持。

    顏若芳也表示，民進黨不會缺席這次的遊行，將由中央黨部率隊參與本屆台灣同志遊行，並以「18 Make Your Own Choice」作為本次標語，鼓勵年輕人擁有自主的「選擇」，也期許社會能更多元、包容看待不同的性別氣質、性傾向。更重要的是，這也代表民進黨支持18歲成年公民，能夠擁有決定國家大事的「選擇權」。未來民進黨會更努力，讓台灣成為更平權、多元、包容的國家。

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