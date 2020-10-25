西拉雅趣飛車賽登場 恐龍、變形金剛…都來了

西拉雅趣飛車在走馬瀨農場舉行，遊客們為選手加油。（記者吳俊鋒攝）

2020/10/25 13:03

［記者吳俊鋒／台南報導］由西拉雅國家風景區管理處舉辦的「趣飛車」活動，今天在台南走馬瀨農場熱鬧揭幕，多達48隊參賽，為歷來之最，選手們不僅拚速度，也比創意，火箭、戰機、恐龍、獨角仙，以及電影「變形金剛」裡的柯博文，甚至結合疫情的消毒酒精噴罐等造型都出籠，精彩呈現。

參加開幕典禮的市長黃偉哲表示，這項比賽深受年輕朋友喜愛，主要是無動力形式，具有環境概念，讓選手們發揮巧思，滑出趣味，也展現對土地的關愛，因此各單位都組隊共襄盛舉，也歡迎民眾順遊台南，賞名勝古蹟，並品嚐美食，滿載而歸。

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西拉雅趣飛車已邁入第7屆，報名隊伍創新高，有的每年都來比賽，連冠軍選手都再次挑戰，顯見活動的魅力，除了黃偉哲之外，立委郭國文、西拉雅風管處長許主龍等人也一起參與起跑儀式。

選手們展現創意，為趣飛車精心裝扮，造型千奇百怪，400公尺長的賽道，沿途都擠滿遊客，熱情地加油、打氣，有的雖然中途翻倒，但運動家精神，仍贏得喝采。

除了賽事之外，活動也結合美食、住宿、玩樂等，推出飛車的專屬優惠，走馬瀨也提供特價進場，西拉雅還邀請到知名的街頭物理實驗室，規劃系列的闖關遊戲，親子同樂。

現場也有超過100坪的帳篷展示區，以及兒童滑步車、球類、射箭的體驗，加上小丑氣球、樂團表演、胖卡美食、文創市集等活動。

西拉雅趣飛車在走馬瀨農場舉行，遊客們為選手加油。（記者吳俊鋒攝）

西拉雅趣飛車在走馬瀨農場舉行，遊客們為選手加油。（記者吳俊鋒攝）

西拉雅趣飛車在走馬瀨農場舉行，遊客們為選手加油。（記者吳俊鋒攝）

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