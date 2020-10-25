綠島客輪拒載魚獲？航港局：可載物資但不可影響逃生動線

綠島南寮漁港的漁船昨天佔停交通船泊位，表達抗議交通輪拒載魚獲。（記者黃明堂翻攝）

2020/10/25 12:53

〔記者黃明堂／台東報導〕綠島漁民不滿部分交通船業者拒載魚獲，航港局今天表示，考量離島物資運輸需求，准許客輪差運民生物資及魚獲，但不應影響乘客逃生動線。航港局將要求船員確實將貨物堆置於船上劃定區域，並將函請縣府及漁會協助宣導。

綠島區漁會指交通船業者以影響遊客安全動線為由，將拒載當地漁民漁獲，支持漁船無限期停泊於漁港內客船載客區，直到有個滿意的結果為止。

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航港局今天表示，為協助提供台東離島地區生鮮蔬果、漁獲等民生物資及時運送服務，航港局考慮各艘客船的差異性，由業者利用閒置空間自行規劃適合載運又不影響逃生動線之區域，在經航港局檢查合格後，同意客船於劃定區域內裝載貨物，提供離島對外交通服務並及時運送生鮮蔬果魚肉。

航港局表示，目前台東地區離島航線共有10艘客船可兼載相關民生物資，以彌補貨船運能之不足，航港局東部航務中心現於連假時，針對客船兼載生鮮蔬果魚肉等民生物資情形辦理相關安全抽查，以確保航安無虞。

航港局說，因常有乘客反映客艙常有異味、生鮮蔬果魚肉未按核定區域置放，妨礙通道逃生，影響搭乘舒適性及航安，航港局多次請船公司確實督導船員應依該審認及規劃區域置放並予以繫固，不得有阻礙通道、逃生門及救生設備取用，以及嚴禁有超載之情事發生，也請蘭嶼鄉公所及綠島鄉公所等地方單位，廣為向鄉民漁民宣導兼載生鮮蔬果魚肉、漁獲相關原則。

航港局表示，10月15日航港局東部航務中心召開「台東地區船舶運送業營運管理等相關航政監理事項協調會」會議中，船公司反映綠島地區部分有漁民要求客船載運漁獲，並要求就近置放漁獲，因未於劃設區域外之甲板位置，影響乘客逃生動線，船員拒載又易與漁民起爭執。東部航務中心仍要求船員於將物品堆置於劃定區域，也縣政府漁政單位協助督請轄內漁會宣導轉知漁民於劃定區域內置放漁獲，以免影響旅客逃生動線。

航港局表示，縣府將於近期安排相關協調會議，向漁會及漁民完整說明相關措施，避免產生誤解。

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