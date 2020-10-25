「打蚊子」帶出銀髮政策 《銀髮特攻隊》獲新北校園廣告人首獎

「2020新北校園廣告人」活動舉行頒獎典禮，新北市長侯友宜與得獎學生合照。（記者賴筱桐攝）

2020/10/25 11:47

［記者賴筱桐／新北報導］「2020新北校園廣告人」今天舉行頒獎典禮，選出前3名、評審特別獎及社群行銷獎各1名，世新大學二年級學生宋禹彥、林柏丞、王傳宇、凃昭旭的作品《銀髮特攻隊》奪得首獎，從老人家「打蚊子」的小事出發，帶出新北市的銀髮政策，獲得最高獎金15萬元。

市長侯友宜表示，本屆共有137組團隊報名參賽，橫跨35個大專院校，經過激烈競爭，選出12件作品入圍，學生們把生硬的市府政策用短短1分鐘的廣告呈現，展現年輕人的創意與活力，作品皆會在公共場合或社群平台播放。

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侯友宜指出，「新北校園廣告人」與業界合作，透過3階段影像工作坊課程，並透過實務技巧傳授，讓喜愛影像創作的學生獲得更多的學習資源與機會。此外，廣告公司提供表現優異的學生實習機會，提早與業界接軌，有前幾屆的學長姐們已在國內知名廣告公司任職，展現新北市產官學合作的成果。

《銀髮特攻隊》創作者宋禹彥等人表示，作品以復古的日式英雄片拍攝手法增加趣味性，從發想到完成拍攝費時4個月，藉由「打蚊子」的小事出動「銀髮特攻隊」，凸顯朋友之間的互助及陪伴，最後加上標語「銀後的人生，有阮來陪」作結，帶出新北市銀髮俱樂部政策。

獲得第2名的《萬里蟹來襲》由國立台灣藝術大學學生郭茂銓、王俊為創作，以電影預告片形式，運用一家三口對於螃蟹的口慾和執念彼此交織，創造怪獸電影危機四伏的緊張情境，最後以全家團聚吃螃蟹呈現家庭和樂情景與萬里蟹的美味，作品同時獲得社群行銷獎。

第3名得獎作品為《解憂圖書館，歡樂不打烊》，由銘傳大學學生姚潔希、陳育琳、謝里亞、蔡同心、郭子暄共同創作，藉由圖書館的各種功能，打破圖書館的刻板印象。

另外，評審特別獎由國立政治大學學生謝旻勳的作品《走！爽吃！》拿下，前3名各獲得獎金15萬元、8萬元及5萬元，評審特別獎及社群行銷獎獎金各1萬元。

世新大學學生拍攝《銀髮特攻隊》，帶出新北市的銀髮政策，拿下首獎第1名獲得獎金15萬元。（記者賴筱桐攝）

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