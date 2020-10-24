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    貢寮龍洞戲水重疊航道險象環生 業者訂出自律公約

    龍洞灣20餘家水域遊憩業者訂出自律公約，提醒遊客戲水時避開航道。（記者林欣漢攝）

    龍洞灣20餘家水域遊憩業者訂出自律公約，提醒遊客戲水時避開航道。（記者林欣漢攝）

    2020/10/24 22:04

    〔記者林欣漢／新北報導〕位於新北市貢寮區的龍洞灣，近年是潛水、立槳的活動勝地，有部分遊客在漁船航道戲水，已發生數起漁船差點撞人的意外，漁民曾集結10多艘漁船抗議，要求禁止在此戲水，但遊客也反嗆：「大海是漁民專屬？是否也應禁止捕魚？」雙方爭議經過協調後，交通部預計在明年6月前規範這處水域的遊憩範圍，當地業者已在10月23日訂出自律公約，提醒遊客戲水時避開漁船航道。

    後疫情時代，民眾走向戶外遊憩，有部分的立槳玩家、潛水客在龍洞灣的漁船航道上從事水上活動，因此衍生亂象，當地漁民李天生等人抱怨說，曾有潛水客浮出水面時，未注意漁船剛好經過，船上的人也沒注意，來不及避開而從潛水客的頭上駛過，漁船的螺旋槳差點打到人，如今漁船出入都要派人在船頭觀察注意，萬一發生傷亡意外，責任如何釐清？

    漁民表示，戲水遊客除了闖入航道，潛水客晚上戴的頭燈太亮，也影響漁民捕撈趨光性的軟絲，更有不具漁民身分的不肖民眾，夜間以潛水名義非法捕撈，希望主管機關在龍洞灣明令禁止潛水或浮潛等水上活動的範圍。

    但黃姓水域遊憩業者及不少戲水民眾認為，海洋資源是大家共有，不應針對休閒潛水活動設限；郭姓潛水客說，曾在龍洞漁港看到漁民販售一籠籠的小雜魚，反批漁民連經濟價值低的小魚也不放過，罔顧海洋永續生態。

    主管機關、交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處表示，這2個多月來已邀集海洋委員會、新北市府漁業及漁港事業管理處、貢寮區公所及漁會、水域遊憩業者共同研商，已有初步共識，由成功大學水利及海洋工程學系教授董東璟團隊，針對當地水文、氣象及法規等各項條件進行研究，針對水域遊憩活動及漁船航行作業範圍劃清界線，在醒目處設置告示牌，預計明年6月前完成。

    在目前的過渡時期，龍洞灣20多家水域遊憩業者已在10月23日訂出自律公約，包括戲水位置避開漁船的主要航道、規範頭燈亮度、夜間潛水不得攜帶捕撈工具等，會加強向潛水客宣導，若發現非法捕撈將通報海巡人員取締。

    新北市長侯友宜表示，很多民眾到北海岸、東北角沿海觀光旅遊，這項爭議會與中央攜手改善；當地的新北市議員林裔綺說，期待漁民的權益與民眾休閒遊憩能共存共好，妥當運用港口資源為漁民及水域遊憩者共創雙贏。

    龍洞灣20餘家水域遊憩業者訂出自律公約，提醒遊客戲水時避開航道。（記者林欣漢攝）

    龍洞灣20餘家水域遊憩業者訂出自律公約，提醒遊客戲水時避開航道。（記者林欣漢攝）

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