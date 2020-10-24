醫院重症治療必然虧損！前立委醫師：健保制度改革刻不容緩

前民進黨籍不分區立委、婦產科醫師林靜儀表示，除了每隔幾年調整一次健保費率之外，刻不容緩的是健保制度改革。（資料照）

2020/10/24 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕前民進黨籍不分區立委、婦產科醫師林靜儀表示，在台灣目前健保給付的制度下，醫院做重症、難症治療必定是虧損的，而除了每隔幾年調整一次健保費率之外，刻不容緩的是健保制度改革。

台灣大學獲郭台銘捐贈成立台大癌醫中心，但該中心至今仍每月虧損4、5千萬元，相關借貸資金預計明年夏天用罄，台大今通過校務會議，將該中心降為台大醫院的分院，盼能更快調度人力與資源，也可轉介病人，提供開床數等，盡快轉虧為盈。

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對此，林靜儀今日在臉書發文指出，在台灣目前健保給付的制度下，醫院做重症、難症治療必定是虧損的。

林靜儀表示，「分級制度的落實，拉高重難症給付」、「部定醫療體系財務pooling（匯整）回衛福部主管分配，與基層醫療體系、社區醫療群承擔慢性疾病、預防醫療業務」、「軍醫及退輔醫療系統以國家經費處理精神與創傷醫療訓用，私立醫療體系發展新的醫療技術」等，都是每隔幾年調整一次健保費率之外，刻不容緩的制度改革。

對此，林靜儀直言，「在這種開救人的醫院會賠錢的制度情況下，說要再多開醫學系培養『更多救人的醫師』，邏輯有通嗎？是否項莊舞劍，意在沛公？」

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