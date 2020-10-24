熱血無礙！LLB挑戰者盃熱身賽 罕病、腦麻兒開心打棒球跑壘

身障小選手在小幫手的協助下完成擊球、跑壘，即使在推車中也能享受騁馳球場的快感。（台中市運動局提供）

2020/10/24 22:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕為了讓更多身障兒童有機會參與棒球運動，台灣幼兒棒球聯盟協會等團體發起「LLB挑戰者盃身障兒童公益棒球賽」今年邁入第三屆，熱身賽今天在台中舉行，約80名罹患罕病、腦麻等的身障小選手參賽，不畏身體困難，在BUDDY（小幫手）的協助下完成擊球、跑壘等挑戰，在球場上享受運動樂趣。

這次參賽者為介於4到18歲的身障小選手，5支身障孩童棒球隊參賽，包括罕見小勇士、腦麻小水手、腦麻小巨人、大同愛奇幻隊及勇敢小超人，活動也另安排戰神身障棒球教練團、台中小金龍及小道奇隊在場協助，讓小球員盡情在球場上揮擊，享受運動樂趣。

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今年熱身賽也鼓勵新成立的「台中勇敢小超人」加入熱身熱身體驗，5歲的閔俞被診斷為前腦分裂畸形症，在媽媽孕期7個月時檢查出唇齶裂，出生後發現腦部異常，閔俞張力異常關係腳很容易受傷，須注意擺位姿勢，復健路上雖然艱辛但沒有放棄。閔俞是一位很勇敢的小超人，雖肢體受限、手部難以控制，球場上有貼心的BUDDY協助，能盡全力完成打擊及享受在推車裡跑完壘包的感受，露出開心笑容。

台灣幼兒棒球聯盟協會理事長謝長亨說，感謝義務教練與裁判及各社福單位協助罕見疾病、腦性麻痺等特殊的身障孩子完成打球夢想，今年除了既有5支球隊持續招生訓練之外，更新成立台中「勇敢小超人」以及「新竹小光芒」，共7支完整隊伍，希望將LLB身障兒童棒球的精神逐步延伸到全台每一個角落，期盼照顧到更多熱愛棒球的身障孩童也能享受打球的樂趣。

運動局長長李昱叡也到場鼓勵身障童走出戶外運動，他說，罕見疾病孩子的特殊需求多在室內，很少有機會走出戶外，希望這次活動只是開始，未來市府希望與聯盟合作，讓更多孩子能從小接觸棒球。

身障小選手在小幫手的協助下完成擊球、跑壘，即使在推車中也能享受騁馳球場的快感。（台中市運動局提供）

「LLB挑戰者盃身障兒童公益棒球賽」熱身賽今天在台中舉行，身障兒童有機會參與棒球運動。（運動局提供）

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