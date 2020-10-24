大里中興商圈變裝秀 打卡新地標「杙仔公仔」揭幕

大里中興商圈今天舉行萬聖節變裝秀，並替「杙仔公仔」揭幕，經發局副局長李逸安（前排左6）、立委何欣純（前排左4）、中興商圈主委王郁菁（前排左5）等人都變裝現身。（記者陳建志攝）

2020/10/24 21:54

〔記者陳建志／台中報導〕萬聖節將至，為了行銷台中商圈，大里中興商圈、東海藝術街商圈今天分別舉行萬聖節變裝比賽，大家發揮創意搞怪，大里中興商圈還舉辦高250公分的商圈吉祥物「杙仔公仔」揭幕，還有消費滿額抽獎，抽出頭獎43吋電視等獎品，讓民眾樂翻。

大里中興商圈主委王郁菁說，為了行銷商圈，已經連續兩週舉辦指定店家消費滿額就可獲抽獎券一張，今天抽出最大獎43吋電視，還有料理鍋、快煮壺等40個各式獎品。

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中興商圈今天也舉辦「萬聖節玩很大暨杙仔公仔揭幕慶」活動，民眾都發揮創意變裝，包括市府經發局副局長李逸安、中興商圈主委王郁菁，立委何欣純、市議員李天生、林德宇還有多位出席里長都跟著變裝，讓商圈瀰漫萬聖節氣氛。

為了形塑商圈特色，特別以商圈吉祥物「杙仔」打造一個高達250公分的「杙仔公仔」，今天舉行揭幕儀式，希望成為商圈最醒目的地標，也成為民眾來商圈消費時的熱門打卡點。

經發局副局長李逸安今天下午也變裝現身，他說，從現場熱烈程度，可以肯定中興商圈非常投入，今年萬聖節在各商圈都有系列活動，今天東海藝術街商圈也舉辦變裝比賽，25日在大甲觀光商圈接力舉辦「芋頭尬南瓜、作伙來參加；萬聖節當天在美術園道商圈則安排「搗蛋童樂趣，搞怪Hallowee」，最後11月1日在精明一街商圈由「南瓜節大遊行」畫下句點，邀請大家到各商圈跟著搞怪、消費。

大里中興商圈打造一個高達250公分的「杙仔公仔」，今天舉行揭幕儀式，成為商圈打卡地標。（記者陳建志攝）

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