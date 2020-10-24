瓦斯管漏氣用膠布綑？北市府找專家確認緊急修補沒問題

產發局說，瓦斯管線裂縫緊急修補，第一層採用塑鋼補強，第二層採用丹槽防蝕帶包覆，第三層再用PVC警示膠帶纏繞包紮（見圖），過程符合安全規範。（台北市產發局提供）

2020/10/24 20:03

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市大安區敦化南路一段、信義路四段附近，22日驚傳瓦斯外洩，台中市議員游淑慧昨天說，發現瓦斯管漏氣用膠布綑一綑再埋回去，質疑有安全疑慮。為確保安全，台北市產發局今天上午邀請專家到現場，檢核大台北瓦斯公司緊急搶修瓦斯管線漏氣是否符合安全規範，產發局說，經確認後，緊急修補方式符合安全規範，並無問題。

游淑慧昨天在議會質詢指出，台北市有許多老舊輸油管線，通常只能出事一段換一段，事關公共安全問題，對於老舊管線應妥善管理並逐步全區依年限汰換，她還發現瓦斯管漏氣用膠布綑一綑再埋回去，聽到後感到驚嚇。

請繼續往下閱讀...

針對信義路四段199巷（仁愛國小旁）瓦斯漏氣搶修作業，產發局說，今天上午邀請北市府瓦斯用氣安全查核委員、台北科技大學土木系副教授施邦築及顧問黃淳彥，到現場檢核大台北瓦斯公司緊急搶修瓦斯管線漏氣是否符合安全規範，經確認瓦斯管線裂縫緊急修補方式第一層採用塑鋼補強，第二層採用丹槽防蝕帶包覆，第三層再用PVC警示膠帶纏繞包紮，過程符合安全規範。

產發局指出，現場開挖後確認該段管材未銹蝕，裂縫是受外力影響造成，檢測開挖處瓦斯濃度量測數值為零，預計今、明兩天持續進行199巷漏氣管線汰換，後續產發局將持續督導大台北瓦斯公司依規定申請路證，在寒假期間汰換全段管線，管線未完成汰換前，也會要求大台北瓦斯派員至現場持續進行瓦斯濃度監測。

汰換管段開挖。（台北市產發局提供）

產業局及學者專家現場督導。（台北市產發局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法