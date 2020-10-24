建廠發現古窯 友達西大墩窯文化館開幕 董座現場導覽

友達西大墩窯文化館開幕，保存清末古窯「西大墩窯遺址」，友達董事長彭双浪現場導覽，這是串連這1、2百年高科技的兩端。（記者蔡淑媛攝）

2020/10/24 20:02

〔記者蔡淑媛／台中報導〕友達中科在中科台中廠區建廠時發現清末古窯「西大墩窯遺址」移地保存，並將去年落幕的台中花博的友達微美館異地重建為友達西大墩窯文化館，存放遺址文物，結合歷史人文與多媒體互動科技，呈現西大墩窯考古遺址及製陶過程，今天盛大開幕，友達光電董事長彭双浪現場導覽，打造重要環境教育基地。

市長盧秀燕到場參加開幕並參觀文化館，感謝台灣品牌友達光電保存文化，永續推展在地歷史，為場館盡心盡力付出，她也鼓勵學生多到文化館學習在地史料，將發函轉知中市高中職以下學校，鼓勵師生可安排到西大墩窯文化館進行教學參訪，參與台中文化、了解歷史。

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市府文化局表示，2003年友達光電建廠時發現古窯，位於友達廠區旁道路上，是台中首次挖掘出清廷中晚期的窯址遺跡，經調查窯爐為漢人社會中，燒製日常生活用品的陶窯，從此改變台灣長年認為清領陶器為外來的認知，極具保存意義，因此2007年以其外形特徵，命名為「西大墩窯陶瓷堆」，並登錄為中市歷史建築。

友達光電暨友達永續基金會董事長彭双浪表示，友達是現代高科技面板業，西大墩窯遺址在1、2百年前也是本地的高科技，友達連結這1、2百年科技的兩端，將本地寶貴的文化資產保存下來，見證西大墩窯遺址的在地歷史，善盡社會責任，透過互動科技與新媒體，提供大家體驗，傳承與土地共生共榮的永續觀念。

友達西大墩窯文化館外觀設計以沈穩低調的灰色為主體，強調建材本質的簡約線條，與自然合一的設計理念，成為大肚山台地框景，展館分為「西大墩窯考古遺址」、「西大墩窯文化意義」及「友達企業理念」3個展區，結合西大墩窯出土陶器文物，以動態圖文重現清代陶器生產過程，也將西大墩窯考古過程，結合多媒體互動及實體教具，提供觀眾以生動的方式體驗考古工作，更進一步認識生活的土地，友達也訓練員工擔任導覽志工，展館免費參觀開館時間為早上9時至下午4時（週日、週一休館），須提前上網預約，預約的網址為：https://www.surveycake.com/s/eabOV?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.surveycake.com%2Fs%2FeabOV。

友達西大墩窯文化館盛大開幕，友達董事長彭双浪（中）及市長盧秀燕均（左３）到場。（記者蔡淑媛攝）

友達西大墩窯文化館開幕，保存清末古窯「西大墩窯遺址」，並透過多媒體互動科技介紹教學。（記者蔡淑媛攝）

友達西大墩窯文化館保存西大墩窯遺址及文物。（記者蔡淑媛攝）

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