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    反制禁直播結果禁媒體 台大校務會議重新開放媒體入場

    台大今校務會議通過重新開放媒體入場。（記者吳柏軒攝）

    台大今校務會議通過重新開放媒體入場。（記者吳柏軒攝）

    2020/10/24 15:54

    〔記者吳柏軒／台北報導〕台大校務會議多年前開放媒體入場採訪，但今年3月因學生要反制校方禁直播，最後提案通過禁止媒體入場，但秉持校務開放原則，台大今召開的校務會議上，再度由學生提案，最後58票同意、51票不同意，通過重新開放媒體入場。

    台大校務會議多年前開放媒體入場採訪，但設下現場禁止直播條款，台大學生會近幾年則認為，可透過直播方式讓校務會議完全公開透明，但遭其他教職員代表反對，今年3月再度直播遭拒，學生會提案要求校務會議禁止媒體入場反制，結果通過，導致會議至今不開放媒體進入。

    對此，台大學生會長楊子昂表示，前一屆的學生代表當初是要抗議校方禁止直播的行動，才提出反制提案，不料提案卻意外通過，已發文承認策略錯誤，今學生會提案要求校務會議恢復媒體入場，是彌補措施，最後今投票，58票同意、51票不同意，驚險通過提案，但從票數來看，仍有很多的代表對媒體開放有滿大疑慮，基於校務會議公開透明的原則，未來校方與學生代表都要處理。

    台大校長管中閔則說，當初3月提案時很混亂，倉促的臨時動議下通過禁止媒體，如今提案的學生想辦法讓媒體恢復入場，已通過校務會議投票同意，方向並無問題，但未來細部作法，如開放後如何認定媒體、其他基本規範等，尚須秘書室研議後續開放的細部規範。

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