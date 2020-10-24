「新竹x梅竹黑客松」54隊競逐創意解題 唐鳳視訊勉勵

新竹X梅竹黑客松登場，有54隊參加，政委唐鳳也以視訊方式勉勵參賽者，用創意解決問題。（記者洪美秀攝）

2020/10/24 15:48

［記者洪美秀／新竹報導］2020「新竹x梅竹黑客松」兩天一夜不斷電創意激盪，今、明兩天在清大體育館登場，新竹市府與工研院和清大、交大與企業合作，提供青年創意發想平台，推動城市創新發展，今年有54支隊伍、243名好手參賽，期盼透過青年創意解題，提出解決方案，提升市民生活品質。

勞工處表示，今年的競賽有創客組、黑客組以及社企組3組。創客組以武漢肺炎疫情為主軸，民眾在生活各層面均受到影響為發想，提出後疫情時代衛生、就業、經濟以及政府服務等面向，盼能透過創客解題的方式，提供可行的解決方案。

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黑客組由各領域企業出題，向參賽者提出不同面向的挑戰。今年新增社企組，由非營利組織—Girls In Tech出題，以友善科技社群為發想，期許能為不同立場的人們，建構更友善的溝通平台。

其中創客組將選出3組，獎金為第1名每組10萬元、第2名每組8萬元及第3名5萬元，獎金高達23萬元。現場也邀請數位政委唐鳳透過視訊方式，暢談其防疫經驗，且勉勵黑客松參賽隊伍創新思考，為問題尋找解答。

勞工處表示，去年創客組獲冠軍的隊伍，利用定位餐車結合食物與政府資訊方式，吸引年輕人參與公共議題，讓市府了解青年需求，縮短政府與市民間的距離。期待今年創客們也發揮公民科技精神，透過科技讓公部門更具效能，比賽將在明天下午舉行競賽頒獎典禮。

新竹X梅竹黑客松登場，有54隊參加。（記者洪美秀攝）

新竹X梅竹黑客松登場，有54隊參加。（記者洪美秀攝）

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