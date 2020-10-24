「台南覓」發現老店風情 全台獨家藥膳辦桌11/22登場

南市文化局今天在文創PLUS台南創意中心發表「台南覓」老店文化資源調查成果，展現老店豐富精彩的文化感動。（記者洪瑞琴攝）

2020/10/24 15:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕覓（me），台語發音為「味道/東西/物件」之意，遊走台南老街巷弄中，總能遇見各式各樣的老店，承載著台南多元的文化生活樣貌。

南市文化局今天在文創PLUS台南創意中心發表「台南覓」老店文化資源調查成果，展現老店豐富精彩的文化感動。（記者洪瑞琴攝）

為保存並再現土地與人民共同記憶，南市文化局今（24）日在文創PLUS台南創意中心發表「台南覓」老店文化資源調查成果，展現南市老店豐富精彩的文化感動與視覺震撼。

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博仁堂中藥舖」，傳承至今第6代周建文，是南市第1家轉型兼營藥膳餐廳的中藥行。（記者洪瑞琴攝）

調查老店之一「博仁堂中藥舖」，傳承至今第6代，是南市第1家轉型兼營藥膳餐廳的中藥行，2016年底才改裝為現貌。藥行所在的西門路二段300巷原為五條港中的支流關帝港，鄰近街巷仍可看出昔日的歷史紋理。

「台南覓」老店文化資源調查成果展，在文創PLUS台南創意中心（即原台南愛國婦人館古蹟）展出，古色古香相得益彰。（記者洪瑞琴攝）

值得一提的是，這次推出「中藥藝術生活節」，包括老店記憶影像展、老覓講堂、市集、文化走讀等系列活動，11月22日將有全台首見「藥膳辦桌」活動，獨家將博仁堂中藥舖秘傳的漢藥配方以總舖師精湛的手藝入菜，讓民眾細細品味台南老「覓」之餘，亦能實際行動支持老店，讓台南老滋味的美好，永續傳承。

博仁堂中藥舖是南市第1家轉型兼營藥膳餐廳的中藥行。（記者洪瑞琴攝）

南市文化局表示，「台南覓」是配合文化部推動「國家文化記憶庫」計畫，自去年開始以文字、影像、紀錄片方式呈現，去年記錄老店數量為119家，今年則為61家，以飲食類型老店數量81家最多，其次為醫藥類型老店44家，工藝類型老店29家，其他類型老店如棉被店、理髮廳、戲院、攝影、商行、木炭行等26家。

博仁堂中藥舖是南市第1家轉型兼營藥膳餐廳的中藥行。（記者洪瑞琴攝）

台南「中藥藝術生活節」將於11月22日推出全台首見「藥膳辦桌」活動，讓「時間的味道」入菜。（記者洪瑞琴攝）

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