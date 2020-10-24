感謝有您 台南市表揚22名績優特殊教育志工

台南市教育局表揚績優特殊教育志工，感謝志工們長期投入特殊教育工作的努力及付出。（教育局提供）

2020/10/24 14:59

〔記者楊金城／台南報導〕台南市教育局今天（24日）在新營民治市政中心表揚22名績優特殊教育志工，感謝志工們長期投入特殊教育工作的努力及付出。

獲獎的特教志工，用無私的愛陪伴照顧身障或境遇特殊學童，分別是沈淑芬、黃秋芬、楊惠芳、劉翠婉、林秀玲、吳爭容、許美心、葉秋玲、蔡月足、許秀蓮、劉淑滿、何怡靜、王敏珍、姚碧玉、蘇錦有、張瓊月、張櫻娟、謝素美、蔡錦屏、陳孟鈴、鄭慧珠、黃惠玲等22人。

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永康五王國小特教志工沈淑芬，和藹可親，是孩子心中的「陳媽媽」，以生活學習出發，用心挑選繪本，說故事伴讀，讓學生活用知識，增進學習成效；平時對待孩子很好，孩子們都會熱情擁抱回應。

白河區白河國小特教志工蔡月足，開放自家果園，讓特教班學生參觀、體驗採柳丁，帶蓮子讓特教班學生練習剝蓮子，準備有趣的繪本唸讀給學生聽，也會帶小點心給予鼓勵，是特教老師和家長的好夥伴。

善化區大成國小特教志工陳孟鈴，本身亦為特殊學生的家長，雖然孩子已畢業，但她仍留在國小擔任特教志工，發揮特教的大愛，陪伴特教學生認讀注音符號、拼音教學、課文閱讀與朗讀；也曾擔任學校志工成長團體烘焙講師。

台南市教育局表揚22名績優特殊教育志工。（教育局提供）

台南市教育局今天在新營民治市政中心表揚績優特殊教育志工。（教育局提供）

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