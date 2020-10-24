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    新增2境外移入！菲籍女移工檢疫期滿確診、台男自美返國4天出現症狀

    中央流行疫情指揮中心今日宣布，國內新增2例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入，分別為分別自菲律賓及美國入境。（指揮中心提供，資料照）

    中央流行疫情指揮中心今日宣布，國內新增2例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入，分別為分別自菲律賓及美國入境。（指揮中心提供，資料照）

    2020/10/24 14:11

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日宣布，國內新增2例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入，分別為分別自菲律賓及美國入境。

    指揮中心發言人莊人祥表示，案549為20多歲菲律賓籍女性，因工作於今年9月30日入境台灣，搭機前3日內檢驗陰性，入境時至集中檢疫期滿均無症狀，10月13日檢疫期滿前採檢結果為陰性，檢疫期滿後由仲介安排至隔離宿舍進行自主健康管理，並於10月22由仲介安排至醫院自費檢驗，於今日確診，目前住院隔離中。

    衛生單位已掌握個案接觸者共12人，包含接送車輛之司機3人及同事3人，因皆有佩戴口罩，列自主健康管理；另6人為與個案一同至醫院採檢之同事，採檢結果均為陰性，然接觸期間未確實佩戴口罩，列居家隔離。

    莊人祥指出，案550為30多歲本國籍男性，今年10月2日出境至美國，並於10月18日返國，入境時無不適症狀。個案於10月21日居家檢疫期間出現發燒、咳嗽、肌肉痠痛、關節痛及全身倦怠等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診，目前住院隔離中。由於個案發病前2日均於住家進行居家檢疫，未有同行及同住接觸者，因此無匡列接觸者。

    指揮中心統計，截至目前累計550例武漢肺炎，分別為458例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。在確診個案中，7人死亡、502人解除隔離、41人住院隔離中。

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