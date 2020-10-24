萬里蟹重頭戲「鱻蟹宴」登場 侯友宜：天然的尚好

活跳跳的萬里蟹讓人食指大動。（記者林欣漢攝）

2020/10/24 14:34

〔記者林欣漢／新北報導〕迎接萬里蟹產季，新北市政府舉辦螃蟹季系列活動，今天迎來重頭戲「鱻蟹宴」，在萬里區野柳漁港席開80桌歡慶萬里蟹豐收，新北市長侯友宜說，萬里蟹來自西北漁場，每年約捕撈4、500噸，且禁止捕撈過小螃蟹及抱卵母蟹，永續漁業環境，天然的尚好，歡迎大家把握時間來品嚐限量、當季的珍饈。

新北市長侯友宜（中）出席「鱻蟹宴」活動，邀請民眾到萬里品嚐新鮮萬里蟹。（記者林欣漢攝）

農業局長李玟說，「鱻蟹宴」早年是捕蟹船主慶祝萬里蟹豐收，犒賞漁民及家屬員工的辦桌活動，後來發展成捕蟹船主年度一起靠港集合會面的大聚會，有滿載幸福回家的意涵，近年開放民眾報名一同參與，讓萬里在地漁業及海洋文化更廣為人知。

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民眾上午6點多就從新竹出發到萬里搶購新鮮漁獲。（記者林欣漢攝）

侯友宜表示，「鱻蟹宴」現場可以明顯感受到在地因為萬里蟹蓬勃發展充滿活力的盛況，非常高興看到萬里蟹已經成為獨一無二的漁業文化產業，帶來在地光榮感與認同感，成功以傳統產業帶動地方觀光價值永續發展，未來將會持續深入挖掘新北特色、優化漁港環境，吸引更多人來新北深度旅遊。

新鮮捕撈上岸的萬里蟹。（記者林欣漢攝）

農業局表示，來不及參加的民眾不用懊惱，25日、31日以及11月1日仍有捕蟹趣、海洋獨木舟等漁業體驗活動，野柳假日活蟹市集、富基、龜吼魚市依舊持續穩定供應當季生猛漁產，假日「萬里蟹免費接駁車」也將持續到10月31日，歡迎民眾多利用。

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