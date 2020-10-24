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    新竹摃丸節登場 30攤台灣豬美食讓人大快朵頤

    新竹市摃丸節今天登場，30攤豬肉美食讓人大快朵頤，每攤都想吃。市長林智堅和農委會主委陳吉仲也大讚台灣豬美食。（記者洪美秀攝）

    新竹市摃丸節今天登場，30攤豬肉美食讓人大快朵頤，每攤都想吃。市長林智堅和農委會主委陳吉仲也大讚台灣豬美食。（記者洪美秀攝）

    2020/10/24 13:52

    ［記者洪美秀／新竹報導］2020新竹摃丸節今天在228公園登場，有30攤豬肉美食業者參與，力挺台灣豬，市長林智堅與農委會主委陳吉仲也手製「台灣豬蓋飯」，大啖各攤位摃丸和豬肉美食。陳吉仲讚聲連連，直說實在好吃。林智堅說，全世界最好吃的摃丸就在新竹，慶祝台灣從口蹄疫區除名、重返國際豬肉市場，邀請全國民眾來體驗台灣豬、新竹摃丸獨特美味。

    新竹市摃丸節今天登場，30攤豬肉美食讓人大快朵頤，每攤都想吃。市長林智堅和農委會主委陳吉仲也大讚台灣豬美食。（記者洪美秀攝）

    新竹市摃丸節今天登場，30攤豬肉美食讓人大快朵頤，每攤都想吃。市長林智堅和農委會主委陳吉仲也大讚台灣豬美食。（記者洪美秀攝）

    林智堅說，從1997年爆發口蹄疫後，世界動物衛生組織終在今年6月宣告，台灣正式從口蹄疫疫區除名，台灣豬肉可以外銷了，而市府也將與中央合作，將新竹摃丸行銷到全世界。

    新竹市摃丸節今天登場，30攤豬肉美食讓人大快朵頤，每攤都想吃。市長林智堅和農委會主委陳吉仲也大讚台灣豬美食。（記者洪美秀攝）

    新竹市摃丸節今天登場，30攤豬肉美食讓人大快朵頤，每攤都想吃。市長林智堅和農委會主委陳吉仲也大讚台灣豬美食。（記者洪美秀攝）

    林智堅說，新竹摃丸好吃除要挑選台灣溫體豬、後腿肉，廚藝更是代代相傳，才能做出「料好實在」又爽脆Q彈的摃丸。而陳吉仲品嚐後也大讚真的很好吃，跟其他縣市的摃丸很不一樣，相當Q彈。

    新竹市摃丸節今天登場，30攤豬肉美食讓人大快朵頤，每攤都想吃。市長林智堅和農委會主委陳吉仲也大讚台灣豬美食。（記者洪美秀攝）

    新竹市摃丸節今天登場，30攤豬肉美食讓人大快朵頤，每攤都想吃。市長林智堅和農委會主委陳吉仲也大讚台灣豬美食。（記者洪美秀攝）

    陳吉仲除推銷摃丸，他也鼓勵台灣人多吃米飯，因為台灣人吃麵食比例比吃飯多，期許民眾多吃台灣米，而他說，台灣米飯搭配滷肉，再加摃丸湯就是絕配。

    市府表示，竹市的營養午餐堅持使用有三章一Q的食材，未來也將持續使用國產的優質肉品，請家長和學童安心享用營養午餐，而摃丸節活動除有肉多多市集、藝人表演、還有各種豬肉產品，包括日式、韓式、黑松露等口味的摃丸，還有五花肉、鹹豬肉、香腸、烤豬等美食，邀請市民來挺台灣豬，讓台灣豬的美味推上世界舞台。

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