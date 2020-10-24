新莊體育館就業博覽會 餐飲旅宿人力需求增溫

新北市就業博覽會上午在新莊體育館舉辦，現場湧入不少求職民眾。（記者翁聿煌攝）

2020/10/24 12:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕今年上半年的武漢肺炎（新冠肺炎病毒病，COVID19）疫情對國內就業市場造成打擊，也得今年畢業的社會新鮮人求職受影響，新北市勞工局今天在新莊體育館舉辦就業博覽會，就業服務處長林澤州說，上半年受影響最重的餐飲服務業，下半年的人力需求有回溫，較去年同期增加約1成。

林澤州說，根據新北市就服處統計，受疫情影響，今年上半年的失業給付人數較去年增加50%，其中餐飲服務業今年上半年職缺減少4成，7至9月受到政府拚振興的激勵，以及國內疫情持穩的影響，餐飲業需求慢慢恢復正常。

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另外今年的應屆畢業生求職面對就業市場需求較低的考驗，勞工局持續協助應屆畢業青年順利接軌職場，在活動現場有青年就業服務區，針對設籍新北市18歲至29歲的應屆畢業生，自7月1日起首創推動「應屆畢業青年職業訓練補助計畫」及「應屆畢業青年初次尋職就業服務2.0」，讓青年藉由職業訓練培力一技之長，並在尋職期間提供就業輔導服務及津貼補助，合計最高補助3萬5千元。

林澤州說，就服處在今年底前，還會舉辦30場徵才活動，場次細節，可上「新北市人力網」或電洽0800-091-580（您就業、我幫您），有專人服務。

上半年受情打擊較重的餐飲旅宿業者，人力需求增溫。（記者翁聿煌攝）

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