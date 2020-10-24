新北職訓跟上時代 長照、托育課程助「在地就業」

新北市長侯友宜參觀職訓成果展。（記者何玉華攝）

2020/10/24 12:05

［記者何玉華／新北報導］新北市政府勞工局今（24）日在市民廣場舉行「109年新北市職業訓練成果展」，展現新北市「訓用合一」的成果，新北市長侯友宜出席開幕活動，他表示，職訓要因應環境趨勢的改變不斷調整，新北市因應推出長照、托育、資訊等課程，希望讓新北市民從就業輔導、技能訓練，以及證照的協助，可以在地找到好工作，在新北市安居樂業。

成果展規劃「新住民主題館」、「照顧服務區」及「辦訓單位區」等5大展區，以「就事職得．幸福抵家」為主題，展示學員作品並提供多項職訓成果供民眾體驗，包括免費剪髮、肩頸按摩、品嚐美食、趣味遊戲、DIY手作等互動，還有職訓培訓後成功創業的傑出學員共襄盛舉。

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侯友宜說，他最有興趣的是「吃」，所以特別留意了餐飲業，新北很多餐飲學校，也常爭取到很多榮譽，學校跟職訓結合在一起，「訓用合一」讓學生跟社會接軌；此外，也提供許多新式的職訓課程如長照、托育等。

侯友宜說，隨著時代環境趨勢的改變，很多職場改變，民眾需要靠職訓來幫助取得另外的一技之長，幫助找到更適切的工作，新北市有許多因應時代趨勢的課程調整，有關新住民的，還有長照、托育等課程，就是希望從就業府到、技能訓練、證照協助，幫市民能找到好工作，在地就業。

勞工局表示，新北市持續提供多元且適性的職訓課程，詳細資訊可參考新北勞動雲-職訓補給站：https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/VocTraining 查詢。

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