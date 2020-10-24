10/24 各報重點新聞一覽

美國總統大選最後一場電視辯論會，川普找杭特的合夥人、踢爆拜登抽10％乾股的鮑布林斯基出席辯論會。（美聯社）

2020/10/24 06:18

自由時報

美大選最終辯論// 川普猛打拜登家族「通中」

美國總統川普廿二日在電視辯論會上猛批民主黨對手拜登及其家人在俄羅斯、中國與烏克蘭撈錢，直言拜登家族有如吸塵器般到處吸金，拜登應向美國民眾說清楚講明白；拜登駁斥川普所言不實，並反咬川普也有中國密帳，以及從沒公布過報稅資料。

請繼續往下閱讀...

詳見美大選最終辯論// 川普猛打拜登家族「通中」。

只為看女神 粗工刮中百萬

個性靦腆的四十多歲單身粗工男，心儀台南永康一家彩券行的女店員小雯，兩年來他為了心中的女神，幾乎每兩天就去買彩券或刮刮樂，結果幸運之神眷顧，女神還未交到手，前幾天來買台彩剛推出的刮刮樂時，先刮中一百萬元獎金。

詳見只為看女神 粗工刮中百萬。

iPhone12開賣 太平洋藍最夯

蘋果iPhone12系列昨開賣，果粉絡繹不絕，買氣非常旺；中華電信董事長謝繼茂表示，以iPhone12的預購量來看，消費者對5G的需求相當明顯，其他電信業者也看好iPhone12銷售量。

詳見iPhone12開賣 太平洋藍最夯。

聯合報

川普、拜登終辯 少火藥味

二○二○美國總統大選最後一場總統候選人辯論廿二日晚間舉行，距離投票日只剩十一天。總統辯論委員會執行「消音」新規則，兩黨候選人川普和拜登幾乎沒有插話打斷對方發言，場面明顯較首場辯論平和；雙方對疫情、經濟、醫療乃至於移民政策意見分歧，雖各有願景，卻少了交鋒火花。

詳見川普、拜登終辯 少火藥味。

解密蔣經國日記／中壢事件後 蔣擬改革國民黨

美國史丹福大學胡佛研究院今年初公開故總統蔣經國日記，胡佛研究員郭岱君今天受長風基金會邀請，以蔣經國日記為題發表演說。郭岱君說，日記可看到蔣經國生前最後五年，幾乎每周都在生病，身體忍受極大痛苦，堅定推動國家的民主政治改革；外界認為蔣經國是為形勢所逼，但因蔣的個人意志，台灣改革才能順利展開。

詳見解密蔣經國日記／中壢事件後 蔣擬改革國民黨。

中國時報

美總統大選倒數11天 辯論最終戰 川普拜登比賽罵中國

距離11月3日美國大選僅剩11天，川普總統與民主黨對手、前副總統拜登22日舉行選前的最後一場面對面辯論，中國問題再度成為彼此駁火的焦點。拜登表示會在貿易和金融領域，要求中國大陸「遵守國際規則」。川普則稱自己對陸態度強硬，而大陸正為此付出代價。但兩人亦相互指責在大陸謀求私利，彼此針鋒相對，火花四射。

詳見美總統大選倒數11天 辯論最終戰 川普拜登比賽罵中國。

習喊以戰止戰 中華民族嚇不倒

大陸國家主席習近平23日在韓戰70周年紀念會上，高分貝向美喊話，他指出，「對待侵略者，就得用他們聽得懂的語言和他們對話，這就是以戰止戰、以武止戈」，他還說「中國人民是惹不得的，如果惹翻了，是不好辦的」，強調中華民族是嚇不倒的。

詳見習喊以戰止戰 中華民族嚇不倒。

40多歲靦腆粗工男心儀彩券行的女店員小雯（左），兩年來幾乎每兩天，小雯有上班的時間就上門買彩券。（記者王捷攝）

iPhone 12昨開賣，太平洋藍是果粉首選。（記者吳佩樺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法