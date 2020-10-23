新北垃圾跨界丟 桃市4里擬試辦專用垃圾袋

桃園市環保局將試辦免費提供專用垃圾袋丟垃圾，本週分別在龜山、八德區舉行說明會，向里長徵詢意見。（記者魏瑾筠攝）

2020/10/23 23:35

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市龜山、八德區因與新北市交界，常有新北市民為省垃圾袋費，把自家垃圾往桃園市丟，為了改善此情形、讓垃圾減量，桃園市政府環保局規劃明年農曆年前在龜山區龍華里、迴龍里、八德區大仁里、大明里4里，試辦免費提供專用垃圾袋丟垃圾，若試辦成效好，再將垃圾費隨水徵收改為隨袋徵收，詳細試辦內容、時間等待進一步與4里里民召開說明會後確認。

環保局本週分別在龜山、八德區舉行說明會，向里長徵詢意見，環保局一般廢棄物管理科長梁開忠說，桃園市垃圾處理費以使用每度水收3.7元方式隨水徵收，由於上述4里分別與新北市新莊區、樹林區及鶯歌區交界，常有新北市民把垃圾拿到桃園丟，讓居民不堪其擾，對此規劃這4里將使用專用垃圾袋，以利區別。

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梁開忠表示，接下來會至少舉辦8場次試辦識別袋意願調查說明會，面對面瞭解4里市民的意見，有關何時試辦、試辦時間長短，會與居民取得最大共識後辦理；試辦期間為讓居民養成習慣，將向環保署申請經費，免費提供專用垃圾袋，而垃圾處理費仍按目前隨水徵收。

至於垃圾袋樣式會參考雙北垃圾袋的大小規格，確定的是顏色不同，如果來得及，盼能趕在明年過年前試辦，藉此減少垃圾量。

針對桃園市擬辦理垃圾費隨袋徵收，里長、民代普遍支持，也希望市府能與居民充分溝通，並做好完善配套，避免造成垃圾破口。大仁里長張國平說，里民對於未來垃圾費將隨袋徵收資訊不甚了解，希望環保局盡快召開說明會，並讓居民知道現行也有垃圾處理費、只是隨水徵收，避免居民誤會日後隨袋徵收得多花一筆處理費。

大明里長呂新添認為，垃圾費隨袋徵收較公平，現行的收費機制，導致有些市民雖然用水量大，不見得有產生垃圾，而新北市民沒有用桃園的水，卻把垃圾拿來桃園丟，垃圾費隨袋徵收後，除讓新北市民不能貪小便宜，也能落實使用者付費，並讓垃圾減少。

龍華里長許森能雖認同市府做法，但他憂心垃圾亂丟路邊情形恐會更嚴重，且現今居民看到亂丟的垃圾還會好心幫忙丟，日後若要花錢買垃圾袋，就只能任由垃圾放在路邊，加上要取締亂丟垃圾的行為人，舉證不易，希望環保局可以增加清潔隊員人力，幫忙清理。梁開忠說，會請環保志工、清潔隊員加強巡查垃圾亂丟情形。

迴龍里長徐麗月也大表贊同，並說該里一邊是新莊、一邊是樹林，新北市民甚至不曉得新北市的垃圾車幾點到，都是把自家垃圾拿到桃園丟，讓桃園市民花了很多冤枉錢，現在提倡環保，也要讓垃圾變黃金，日後隨袋徵收，不僅垃圾可以減少，也會讓居民養成資源回收習慣，不再是通通塞一包丟進垃圾車。

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