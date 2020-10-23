旗山大林遭埋轉爐石 高市府廢止清理計畫

爭議多年的旗山大林轉爐石清運，高市環保局廢止萬大公司清理計畫。（資料照）

2020/10/23 23:12

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市旗山區大林段農地遭非法填埋百萬噸轉爐石未確實清除，迄今僅清理8000餘噸、僅完成預定清運計畫約22%，環保局23日晚間宣布即起廢止萬大公司清理計畫，並要求清理責任人中聯公司應善盡社會責任，出面清理轉爐石；市府亦將全案移送政風處調查釐清相關責任歸屬。

環保局統計至10月22日止，大林里轉爐石僅清運暫存約8000餘噸，依核准計畫內容應清運3萬7000噸，僅完成預定清理計畫約22%，進度嚴重落後，且實際去化量為0；另對於實際污染土地面積（土地鑑界）、清運計畫所需臨時用水用電申請（假設工程）及監測作業亦未完成，核認萬大公司未依清理計畫執行。

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環保局長張瑞琿表示，清理過程多次函命萬大公司加速清理作業，惟該公司以種種理由搪塞，核認該公司已無清理能力，除依法廢止萬大公司清理計畫外，另依廢棄物清理法第30條規定，產源事業依法負有清理責任，中聯公司應善盡企業社會責任，出面清理轉爐石。

此外，在萬大公司未提供可信任清運保證下，卻核准其清運計畫，市府亦將針對核准萬大公司第六次修正清運計畫整起事件移送政風處調查，釐清相關責任歸屬。

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