為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    旗山大林遭埋轉爐石 高市府廢止清理計畫

    爭議多年的旗山大林轉爐石清運，高市環保局廢止萬大公司清理計畫。（資料照）

    爭議多年的旗山大林轉爐石清運，高市環保局廢止萬大公司清理計畫。（資料照）

    2020/10/23 23:12

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市旗山區大林段農地遭非法填埋百萬噸轉爐石未確實清除，迄今僅清理8000餘噸、僅完成預定清運計畫約22%，環保局23日晚間宣布即起廢止萬大公司清理計畫，並要求清理責任人中聯公司應善盡社會責任，出面清理轉爐石；市府亦將全案移送政風處調查釐清相關責任歸屬。

    環保局統計至10月22日止，大林里轉爐石僅清運暫存約8000餘噸，依核准計畫內容應清運3萬7000噸，僅完成預定清理計畫約22%，進度嚴重落後，且實際去化量為0；另對於實際污染土地面積（土地鑑界）、清運計畫所需臨時用水用電申請（假設工程）及監測作業亦未完成，核認萬大公司未依清理計畫執行。

    環保局長張瑞琿表示，清理過程多次函命萬大公司加速清理作業，惟該公司以種種理由搪塞，核認該公司已無清理能力，除依法廢止萬大公司清理計畫外，另依廢棄物清理法第30條規定，產源事業依法負有清理責任，中聯公司應善盡企業社會責任，出面清理轉爐石。

    此外，在萬大公司未提供可信任清運保證下，卻核准其清運計畫，市府亦將針對核准萬大公司第六次修正清運計畫整起事件移送政風處調查，釐清相關責任歸屬。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    旗山掩埋廢棄物達400萬噸 公民團體批「環局監督機制出問題」
    2020/09/15 15:49

    旗山掩埋廢棄物達400萬噸 公民團體批「環局監督機制出問題」
    旗山農地非法填埋轉爐石案 環保局：廢止計畫並重罰
    2020/09/08 20:46

    旗山農地非法填埋轉爐石案 環保局：廢止計畫並重罰

    副都心買氣爆棚！中央路掀小宅革命
    旗山農地回填轉爐石 萬大稱3年清除不合理、高市環局駁：責無旁貸
    2020/09/08 14:39

    旗山農地回填轉爐石 萬大稱3年清除不合理、高市環局駁：責無旁貸
    旗山大林轉爐石未確實清理 高市府下通牒
    2020/09/05 20:11

    旗山大林轉爐石未確實清理 高市府下通牒

    博愛特區稀有推案 三代同鄰潮正夯
    旗山大林廢爐渣開挖又堆置 大雨後驚見魚群暴斃
    2020/06/02 17:12

    旗山大林廢爐渣開挖又堆置 大雨後驚見魚群暴斃
    生活今日熱門
    早睡早起、心情愉快、不挑食... 台中3人瑞談養生之道
    2020/10/23 14:48

    早睡早起、心情愉快、不挑食... 台中3人瑞談養生之道

    嚇壞美國人！ 疾管署「疾病擬人」系列紅到美國批踢踢
    2020/10/23 06:29

    嚇壞美國人！ 疾管署「疾病擬人」系列紅到美國批踢踢

    高雄百年 邀民眾追尋戶籍家族史
    2020/10/23 15:07

    高雄百年 邀民眾追尋戶籍家族史 影片

    玄奇！青鯤鯓朝天宮王船醮 千歲爺「流淚」 降示說原因
    2020/10/23 06:23

    玄奇！青鯤鯓朝天宮王船醮 千歲爺「流淚」 降示說原因

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播