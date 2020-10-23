新竹工業區停車場12月啟用 多功能可種電

新竹工業區服務中心委外建置及經營的綠能停車場幾已完工，預計12月開放啟用。（新竹工業區服務中心提供）

2020/10/23 22:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕經濟部工業局新竹工業區服務中心配合中央推動綠能政策，委託廠商架設太陽能停車棚，規劃368席汽車停車位，設計太陽能系統容量1433.44千瓦，預計12月開放啟用，希望舒緩當地長期停車空間不足的窘境，也成為全台工業區第一座示範性綠能停車場。

新竹工業區服務中心主任吳璀原表示，湖口鄉建興段鳳凰小段16地號國有地面積1萬0662平方公尺，位在湖口鄉文化路、仁和路、大勇路之間，新工派出所及消防隊對面，正處工業區東區和西區的交界位置，中心因應當地停車一位難求的問題規劃做為停車場，同時配合中央綠能政策，在立委林為洲和地方的支持下，以綠能停車場的多功能使用方式委託經營管理，今年5月順利標租。

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其中，停車場委託台灣國際開發事業有限公司，車棚頂太陽能板則是詮鎔建設有限公司建置及營運，搭配廠商簽約售電給台電，租約20年，中心每年收取權利金和回饋金。

吳璀原說，綠能停車場除規劃368席汽車停車位，同時依據「非都市土地使用管制規則」丁種建築用地的建蔽率70%，設計太陽能系統容量1433.44千瓦。廠商於5月進場施作迄今，預計12月可完工啟用，採智慧化車號辨識系統，費率將參考新竹縣公有停車場訂定，經中心審核後對外開放營運，大勇路、仁和路都有規劃進出路線。

吳璀原表示，新竹工業區營運中廠商現有479家，員工數約6萬4000人，年總產值約6500億元，這座綠能停車場啟用後，除可滿足一般民眾的停車需求，也將與周邊廠商訂約提供員工停車，更將是工業局轄下62工業區首座。

經濟部工業局新竹工業區服務中心配合中央推動綠能政策，委託廠商架設太陽能停車棚，除舒緩當地長期停車空間不足的窘境，也成為全台工業區第一座示範性的綠能停車場。（新竹工業區服務中心提供）

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