聯合反對養牛場 太巴塱、馬佛部落：繼續蓋就封路

太巴塱部落、馬佛部落今天舉辦聯合反對設置大型畜牧場公聽會，要求畜牧場應該停工，以免對環境造成污染。（記者花孟璟攝）

2020/10/23 21:54

〔記者花孟璟／花蓮報導〕瑞穗鄉牧場業者廖皎邦在光復鄉購地設置大型養牛場，將飼養500頭乳牛，但周邊包括太巴塱、馬佛部落都主張養牛場位於傳統領域內，2部落2個月前曾到縣府抗議要求「養牛場停工」，但迄今2個月都無停工跡象，部落族人質疑「受騙」，今天舉辦聯合反對設置大型畜牧場公聽會。會中族人拍手表決通過，若縣府未於1週內以公文明確回應畜牧場續建與否，將對牧場實施封路抗議。

太巴塱、馬佛2部落曾在7月16日到縣府前抗議，為此，縣府農業處曾在8月11日邀業者到部落辦說明會，但部落以「應該辦公聽會」為由集體退席。今天2部落自辦「反設置大型畜牧場公聽會」，邀集光復鄉公所、縣府參加。針對部落提出養牛場糞便污染的疑慮，縣府農業處強調，畜牧沼液沼渣將回收至玉里鎮即將成立的畜牧沼氣發電廠處理，不會造成污染。

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但縣府說法立刻被質疑，牧師那麼好．ㄚ讓說，「糞尿會滲進地底下啊」，怎可能全數收集？現場村民的擔憂，還包括污染影響稻米品質、土地跌價、嚴重影響部落捕魚祭等傳統文化，更質疑畜牧場的開發案跳過原基法21條，沒有讓部落行使諮商同意權。

那麼好．ㄚ讓牧師說，族人7月16日到花蓮縣府要求養牛場立即停工，時任縣府副秘書長張逸華回應「業者提出的變更設計申請，縣府至今尚未核准，業者繼續施工就是非法建築」。牧師說，但2個多月來根本沒停工，認為「縣府欺騙部落及頭目」！

經族人激烈討論，現場拍手表決通過，要求縣府在1週內發公文給太巴塱、馬佛部落頭目，說明停工的有效作為，最後期限是10月30日，否則將在隔天11月1日封路，不讓施工車輛進入。

縣府農業處則說，廖皎邦畜牧場的審核都依照中央法規，審核後已發給農業設施使用許可，建照也由建設處發給，目前都合法，但強調目前尚未發給畜牧場登記證；縣府原民處也說明，目前原基法21條部落諮商同意權只針對「公有土地」，業者在購得的私有地開發並無問題，但縣府仍會要求業者要和部落溝通；縣府建設處也說，由於農業處有同意農業設施使用許可變更，建照才能變更，並強調最後還是要拿到畜牧場登記證才能營業。

馬佛部落船領域的範圍有包括新設的廖皎邦畜牧場，但目前的原基法21條當中，只有針對公有土地上的大型開發案，需要經過部落諮商同意，私有地並無限制，這讓部落很難理解，部落也非常憂心，畜牧場排出的污染就是會進入土地，滲入地下水。（記者花孟璟攝）

太巴塱、馬佛部落聯合反對大型畜牧場開發，今天自辦公聽會，族人出席踴躍，並決議要求縣府應該在1週內行文部落頭目，如未能承諾「停建畜牧場」就會封路抗議。（記者花孟璟攝）

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