溪州森林公園老樹被砍？ 公所：移走枯木

彰化溪州森林公園傳出有工程單位移除老樹，公所表示怪手進場是要移走枯木。（記者顏宏駿翻攝）

2020/10/23 21:08

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉有一座森林公園，園區是昔日的溪州糖廠，因此有不少珍貴老樹，但內部雜亂，溪州鄉公所向內政部爭取近900萬元進行「城鄉風貌改善工程」，23日卻傳出工程單位移除80棵老樹，台灣護樹聯盟到現場勘查，直指這些樹木沒經過斷根修剪，嚴重危及樹木生命；公所表示，這80棵並非珍貴老樹，許多是雜亂無章、甚至民眾私下種植，考量空間利用，交由民眾認植，且7月就已公告，怪手進場是要移走枯木。

台灣護樹聯盟指出，該工程10月6日發包後即有怪手開入，後來還用圍籬包圍，鄉民擔心公園內一些珍貴老樹恐被移走；枯木及病木如何認定，他們對照工程規劃設計圖與現地，發現疑點重重，很多樹木看不出「生病」卻標示移除，擔心園區內良木被運出。

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聯盟強調，樹木是有生命的，尤其溪州森林公園園區是原台糖總公司所在地，原本百年老樹茂密，但數十年前，以要「闢建公園」名義大肆砍樹，拆掉日式宿舍和拾翠樓等古蹟，如今公所再次對這些原本在公園裡活得好好的樹木下手；樹木是生命，不該為了在公園鋪水泥蓋舞台就隨便移除，他們也會嚴密監督移植工程。

公所表示，溪州森林公園共有13株縣府登記有案的珍貴老樹，這些老樹絕不會動，另外針對一般喬木修剪共有200株，其次過密或傾斜的植栽共32株會扶正或移植至第三公墓，還有80株為民眾私自栽植，已移植給民眾認養，最後枯死或生病的病木共有33株。

公所強調，溪州森林公園已多年沒有修剪整理，為了給鄉民更好的休憩環境，公所爭取經費改善，將來會做為小農市場，同時成為溪州觀光亮點。

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