中捷綠線將履勘 林佳龍：除了期待更要為市民把關

中捷綠線25日履勘，兼具市民及交通部長身分的林佳龍表示，期待且更有責任幫市民把關。（記者蘇孟娟攝）

2020/10/23 21:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第一條捷運搶年底通車，交通部預定25日辦理履勘，交通部長林佳龍23日晚間臉書貼文，指同以市民身分，對中捷綠線通車也開心期待，但他更有責任要替市民把關捷運安全，讓市民安心。

林佳龍說，對於台中捷運綠線工程已經進入收尾階段，即將迎來營運通車，他身為台中市民，跟大家一樣，他也很開心，並跟大家一樣關心通車時程，也引頸期盼能早日搭上捷運車廂。但他同時身為交通部長，也應該比誰都重視軌道的安全，更有責任為所有市民把關。「除了關心，還要讓市民安心，才是真正負責任的態度」。

請繼續往下閱讀...

林佳龍表示，台中捷運綠線歷經多年興建，也在他擔任市長任內，完成最吃重的土建機電工程，18輛列車的生產、製造、組裝、測試，使執行率達81%，所給付的工程經費達338億元，占了台中市政府應負擔經費的6成5，並成立捷運公司開始訓練營運初期所需的專業人力；為方便民眾轉乘，也爭取在大慶站新建與台鐵高架化車站的連通道。

林佳龍指出，一切進入即將通車前的收尾作業，為了幫台中捷運綠線安全把關，交通部將在週日，邀請國內9位頂尖專家學者，依法進行捷運綠線的履勘，由專家們抽考各種狀況的應變機制，瞭解捷運綠線的整備情況。

林佳龍說，這是捷運綠線通車前的最後一哩路，相信所有專家們，都會秉持公正態度並盡力奉獻所學，為捷運綠線提出具體建議，同時敦促改善。

他強調，期待透過體制內外、中央地方的合作，讓捷運綠線做最完善的整備，一起迎接台中捷運時代的來臨；但安全不能打折扣，這是對大眾運輸最基本的要求，期盼台中捷運綠線早日通車服務市民。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法